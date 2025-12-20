Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что Владимир Зеленский активно высказывается на тему возможных выборов на Украине, однако допускает противоречия, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента России, Зеленский говорит о недопустимости вмешательства со стороны Владимира Путина в избирательный процесс, несмотря на предложение президента России обеспечить безопасность выборов.

При этом, как подчеркнул Песков, Зеленский ранее обращался к американским властям, тем самым, не возражая против их участия в этом вопросе.

«Противоречит, путается в показаниях», – сказал Песков.

Центризбирком Украины оценил стоимость проведения всех видов выборов на Украине примерно в 20 млрд гривен или 472 млн долларов.

Зеленский выразил готовность провести выборы в течение 90 дней при условии гарантии безопасности со стороны Запада.

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова рассмотреть возможность прекращения ударов вглубь Украины в день голосования. Путин также подчеркнул, что пять-десять млн украинцев, находящихся в России, должны получить право голоса.