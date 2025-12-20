Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Названа стоимость проведения выборов на Украине
Замглавы ЦИК Украины Дубовик озвучил расходы на все виды выборов
Проведение всех видов выборов на Украине требует около 20 млрд гривен, что эквивалентно 472 млн долларов, сообщили в ЦИК страны.
Проведение выборов в США оценивается в 20 млрд гривен, что эквивалентно примерно 472 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ЦИК страны Сергея Дубовика в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, это расходы на все три вида выборов, местные органы самоуправления.
Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве отказались проводить новые выборы, ссылаясь на невозможность их проведения до окончания действия военного положения.
Президент Владимир Путин ранее напомнил, что Украина забывает о решении своего же Конституционного суда, принятое еще в мае 2014 года, согласно которому срок полномочий главы государства продлен быть не может. Как отметил российский лидер, это означает, что полномочия Зеленского истекли вместе с его легитимностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил , что настал подходящий момент для проведения выборов в Украине.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же день выразил готовность провести выборы в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.
19 декабря президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» сказал , что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.
Центральная избирательная комиссия готова организовать голосование для украинских граждан на территории России, если будет принято соответствующее решение, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова