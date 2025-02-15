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    0 комментариев
    15 февраля 2025, 20:06 • В мире

    Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку

    Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Европейские политики приходят в себя после сокрушительной речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности. Почему глава Минобороны ФРГ назвал эту речь «недопустимой» – и по каким причинам американское руководство столь резко и агрессивно выступило против своих европейских союзников?

    В Европе больше нет свободы слова – несогласных там затыкают и даже сажают в тюрьму, а цензура стала практически повсеместной. В Европе нет свободы мысли – тамошние власти пытаются навязывать людям чуждые им ценности и дошли уже до наказаний за мыслепреступления. В Европе нет свободных выборов – правые партии отстраняются от политического процесса, не включаются в правительство, а некоторых победивших политиков (в той же Румынии) называют «пророссийскими» и вообще отменяют их избрание. Европа бежит в страхе от своих избирателей.

    Более того, в Европе нет правильного понимания угроз – ведь главной угрозой для Старого Света является не Россия, а внутренние проблемы. В частности, миграционный вопрос.

    Нет, это не тезисы из выступления российского, китайского или иранского политика. Не статья в RT. Это слова, которые вице-президент США Джей Ди Вэнс произнес перед ошарашенной европейской публикой на Мюнхенской конференции по безопасности. Слова, которые президент США потом назвал блестящими.

    Но зачем нужна была эта публичная порка Европы? Зачем было обвинять в отсутствии демократии сообщество стран, которое мнит себя чуть ли не золотым стандартом этой демократии и пытается навязать эти стандарты другим странам?

    Понятно, что на деле это уже давно не так. «Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна», – говорит замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Однако фразу «король-то голый» должны произносить все-таки враги, а не союзники. Которые не просто критикуют, а говорят о том, что такая Европа им не нужна. «Если вы бежите в страхе от своих собственных избирателей, то Америка не сможет вам помочь. И, в свою очередь, вы не сможете сделать ничего для американского народа, который избрал меня и президента Трампа», – заявил Вэнс.

    Причин для столь жесткой выволочки было, по сути, три. Во-первых, месть и выражение презрения.

    «За неприкрытую поддержку Камалы Харрис. За неприкрытое нежелание этими самыми европейскими лидерами победы Трампа.

    Ну и констатация того, что в глазах нового американского президента и его администрации нынешние европейские элиты представляют собой ухудшенный вариант Байдена. Все то ненавистное, с чем Трамп борется внутри США. Те же самые практики с преследованием инакомыслия, с цензурой, с превращением правосудия в оружие, с отменами выборов там и так далее и так далее», – объясняет Газете ВЗГЛЯД замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Белый дом дал понять, что коль он воюет с ультралибералами и глобалистами в США, то будет воевать и с их последышами в Брюсселе. «США готовы разговаривать с Европой только свысока и в унизительных интонациях – что Вэнс и продемонстрировал», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. А французская Le Monde уверяет, что «Вэнс объявил Европе идеологическую войну».

    Во-вторых, потому, что принцип «разделяй и властвуй» никто не отменял. Выступая в поддержку национально-ориентированных сил (АдГ, Виктор Орбан и т.п.), Трамп и Вэнс не только защищают своих единомышленников. Они поддерживают разрушителей Евросоюза.

    «ЕС проводит невыгодную для Соединенных Штатов экономическую политику, и Вашингтон заинтересован в том, чтобы поддерживать двусторонние отношения с отдельными странами членами ЕС. И вот Трамп не понимает, почему вместо того, чтобы заключить отдельное торговое соглашение с ФРГ, ему приходится вести переговоры с Европейской комиссией. И в Белом доме считают, что если к власти в ЕС будут приходить правые, то это приведет к ослаблению и дезинтеграции Евросоюза. Можно будет выстраивать отдельные отношения с европейскими странами, где США будут заведомо более сильным игроком», – говорит Дмитрий Суслов.

    И, соответственно, могут реализовать свою давнюю стратегию поглощения Европы – в данном случае по доступным и легким для переваривания кусочкам. «Штаты пытаются заниматься поглощением со времен Обамы. Он пытался делать это через Трансатлантическую зону свободной торговли и инвестиций, Байден – через украинский конфликт. А у Трампа – свой путь. Очень прямолинейный диктат, основанный чаще всего на торговом шантаже», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Наконец, в-третьих, для того, чтобы принудить Европу к подчинению в украинском вопросе.

    «Нужно было указать нынешней Европе на их место в мире и в американской пищевой цепочке.

    Продемонстрировать, что Соединенные Штаты не рассматривают Европу как полноценного субъекта. Скорее как игрока, который должен исполнять американскую волю и платить за реализацию американской большой стратегии», – поясняет Дмитрий Суслов.

    По словам эксперта, Соединенные Штаты не скрывают, что их главный приоритет не в Европе, а борьба с Китаем, и поэтому этого США заинтересованы в скорейшем завершении украинского конфликта. В снятии с себя этого бремени дальнейшего жизнеобеспечения Украины на Европу – как и, в общем, функций по защите самой Европы.

    В этом нет ничего нового и неожиданного. «Голос континентальной Европы в определении принципов европейской и международной безопасности со времен Локарнских соглашений 1925 г. не звучал ровно столетие. В Ялте она могла быть представлена беженцем Де Голлем, который вернулся в Европу на британских штыках – но в Ялте его не было. На встрече в Мальте, где решались итоги холодной войны, она тоже не была представлена. На переговорах в Женеве в 2021 году тоже», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Вот и сейчас спецпредставитель президента США по украинскому вопросу Кит Келлог сказал, что у Европы места за столом российско-американских переговоров не будет.

    Однако европейцы настолько влезли в украинский конфликт, так много поставили на стратегическое поражение России, что могут не смириться с этим показательным игнорированием. Тем более что они не видят для себя светлого будущего от завершения украинского конфликта.

    «Российско-европейские отношения обрублены. И даже в случае какой-то нормализации восстановить отношения до прежнего уровня еще долго не удастся. У России такой задачи уже нет. Она, может быть, возникнет у европейцев, заинтересованных в российском рынке и углеводородах, но это будет делать уже следующее поколение европейских политиков», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Поэтому ЕС может сопротивляться стратегии Трампа. Саботировать ее вместе с киевским режимом (который тоже недоволен подходом Трампа). И задачей Вэнса в Мюнхене было передать европейцам черную метку. Ясно донести мысль о том, что за подобный саботаж последует жесточайшее наказание.

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      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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