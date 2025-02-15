Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Медведев: Слабая Европа с ненавистью «проглотит» позорную выволочку от Вэнса
Современная Европа в границах Евросоюза превратилась в слабую и никому не нужную структуру, которая «проглотит» с ненавистью позорную выволочку» от вице-президента США Джей Ди Венса, так как она исходит от «американского начальника», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев выразил уверенность в том, что современный Евросоюз утратил свое влияние и значимость на мировой арене, следует из его сообщения во «ВКонтакте».
Такое мнение он высказал в ответ на критику Европы со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, озвученную на Мюнхенской конференции. Медведев подчеркнул, что нынешняя Европа, по его мнению, является «слабой и малопривлекательной».
Медведев также отметил, что, несмотря на резкость высказываний Вэнса, европейские страны «проглотят» эту критику и простят ее. Он считает, что Вэнс – «смелый парень, хотя еще неопытный вице-президент», который не побоялся жестко раскритиковать Европу за слабость демократии и отсутствие свободы слова.
«Он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Еще и свободы слова нет!» – написал Медведев
Он уверен, что европейские страны «проглотят с ненавистью ту позорную выволочку», так как она исходит от «американского начальника».
По словам Медведева, выступление Вэнса стало неожиданным для участников конференции. Европейцы ожидали услышать обычные дипломатические заявления в их адрес и комментарии по поводу слов президента США о завершении украинского конфликта. Медведев считает, что подобная резкая критика Европы заставила всех пересмотреть свои ожидания и задуматься о положении Евросоюза.
Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что концепция коллективного Запада утратила свое значение после провала Мюнхенской конференции по безопасности.