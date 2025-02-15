Медведев: Слабая Европа с ненавистью «проглотит» позорную выволочку от Вэнса

Tекст: Вера Басилая

Медведев выразил уверенность в том, что современный Евросоюз утратил свое влияние и значимость на мировой арене, следует из его сообщения во «ВКонтакте».

Такое мнение он высказал в ответ на критику Европы со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, озвученную на Мюнхенской конференции. Медведев подчеркнул, что нынешняя Европа, по его мнению, является «слабой и малопривлекательной».

Медведев также отметил, что, несмотря на резкость высказываний Вэнса, европейские страны «проглотят» эту критику и простят ее. Он считает, что Вэнс – «смелый парень, хотя еще неопытный вице-президент», который не побоялся жестко раскритиковать Европу за слабость демократии и отсутствие свободы слова.

«Он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Еще и свободы слова нет!» – написал Медведев

Он уверен, что европейские страны «проглотят с ненавистью ту позорную выволочку», так как она исходит от «американского начальника».

По словам Медведева, выступление Вэнса стало неожиданным для участников конференции. Европейцы ожидали услышать обычные дипломатические заявления в их адрес и комментарии по поводу слов президента США о завершении украинского конфликта. Медведев считает, что подобная резкая критика Европы заставила всех пересмотреть свои ожидания и задуматься о положении Евросоюза.

Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что концепция коллективного Запада утратила свое значение после провала Мюнхенской конференции по безопасности.

