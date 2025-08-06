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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что общего у России и Эфиопии

    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    8 комментариев
    6 августа 2025, 14:29 • Фоторепортаж

    В России появится новый стандарт школьной формы

    Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы. Ожидается, что общепринятая норма учебной одежды сотрет границы между учениками из семей с разным уровнем доходов (фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)

    Девочки могут носить форму темно-красного цвета, которая состоит из юбки, пиджака и белой рубашки с ажурным воротничком (фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)

    Мальчикам же предлагается носить синий костюм, галстук и голубую рубашку (фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)

    Общая особенность школьной формы заключается в отсутствии острых краев и кромок. Кроме того, при ее производстве будут использоваться гипоаллергенные дышащие ткани (фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)

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    Россия покажет Западу свое авиационное превосходство

    В августе состоится первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, самого популярного в мире типа лайнера. Это совсем не то, что ожидал Запад, когда вводил санкции против проекта – задолго до 2022 года. Такой полет станет символом независимости России от двух мировых авиационных гигантов – Boeing и Airbus. Они, в отличие от России, самостоятельно строить такие самолеты не умеют. Подробности

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    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

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    Смогут ли ядерные испытания «отрезвить» Запад

    Дискуссии о возобновлении ядерных испытаний возникают по всему миру. Сторонники этой идеи есть как на Западе, так и в России. Главным аргументом «за», как правило, служит необходимость донесения до политиков мысли об опасности стратегической эскалации. Однако эксперты отмечают, что данный шаг будет иметь и негативные последствия – например, расшатывание принципов взаимного сдерживания. Подробности

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    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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