Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
В России появится новый стандарт школьной формы
Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы. Ожидается, что общепринятая норма учебной одежды сотрет границы между учениками из семей с разным уровнем доходов (фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)
Девочки могут носить форму темно-красного цвета, которая состоит из юбки, пиджака и белой рубашки с ажурным воротничком (фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)
Мальчикам же предлагается носить синий костюм, галстук и голубую рубашку (фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)
Общая особенность школьной формы заключается в отсутствии острых краев и кромок. Кроме того, при ее производстве будут использоваться гипоаллергенные дышащие ткани (фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)