The American Conservative: Встреча Путина и Трампа может стать прорывом

Tекст: Елизавета Шишкова

Возможную значимость будущей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа для ситуации на Украине отметило издание The American Conservative, передает РИА «Новости».

По мнению авторов статьи, именно такой саммит способен стать переломным моментом для мирного процесса и оживить застой в переговорах по урегулированию конфликта.

В публикации подчеркивается, что ситуация для киевских властей на поле боя ухудшается, а военное преимущество России остается неоспоримым. Журналисты отмечают, что окончание боевых действий, вероятно, будет не результатом резких изменений, а итогом последовательных небольших шагов.

«Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта», – говорится в материале. Авторы считают, что сам по себе факт переговоров сможет привлечь внимание обеих сторон к необходимости достижения мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

По данным СМИ, Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта и выразил готовность работать над соглашением.

Дональд Трамп заявил, что Зеленскому вскоре придется «кое-что подписать» для решения украинского вопроса.