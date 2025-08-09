Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
На Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа
The American Conservative: Встреча Путина и Трампа может стать прорывом
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.
Возможную значимость будущей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа для ситуации на Украине отметило издание The American Conservative, передает РИА «Новости».
По мнению авторов статьи, именно такой саммит способен стать переломным моментом для мирного процесса и оживить застой в переговорах по урегулированию конфликта.
В публикации подчеркивается, что ситуация для киевских властей на поле боя ухудшается, а военное преимущество России остается неоспоримым. Журналисты отмечают, что окончание боевых действий, вероятно, будет не результатом резких изменений, а итогом последовательных небольших шагов.
«Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта», – говорится в материале. Авторы считают, что сам по себе факт переговоров сможет привлечь внимание обеих сторон к необходимости достижения мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.
По данным СМИ, Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта и выразил готовность работать над соглашением.
Дональд Трамп заявил, что Зеленскому вскоре придется «кое-что подписать» для решения украинского вопроса.