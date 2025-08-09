Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?6 комментариев
Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана высказался о решении украинского вопроса, заметив, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».
Отвечая на вопрос журналиста о встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что уверен в желании обеих сторон заключить мир.
«Я верю, президент Путин желает мира и Зеленский желает мира. И он должен получить для этого все, что нужно, и быть готовым кое-что подписать. Хочется верить, что он очень старается, чтобы это получилось», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.
Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.