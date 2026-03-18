Книга Киссинджера возглавила рейтинг продаж в России в марте
Книга бывшего советника президента США по национальной безопасности и государственного секретаря в 1970-е годы Генри Киссинджера «Мировой порядок» заняла первое место по продажам в России с начала марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Литрес». В компании отметили, что аудиокнига лидирует по выручке во всех форматах монетизации, включая поштучные продажи, абонементы и подписки.
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева объяснила рост интереса к работе Киссинджера актуальностью темы в нынешней международной обстановке. Она подчеркнула, что читатели стремятся через литературу найти ответы на вопросы о жизни и происходящих событиях, а фигура Киссинджера вызывает доверие как уважаемый эксперт по международным отношениям.
По словам Писаревой, в книге Киссинджер делится экспертным мнением о внешней политике США, Ирана и Китая. Несмотря на то, что книга была написана в прошлом веке, она помогает понять исторические основы нынешних конфликтов и политический курс ключевых государств.
Согласно данным сети книжных магазинов «Читай-город», продажи «Мирового порядка» с 1 по 7 марта выросли в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом начала февраля. Кроме того, в топ-5 бестселлеров этой сети вошли и другие книги на тему геополитики: «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского, «Талейран. Тайная дипломатия» Евгения Тарле, «Краткая история США» Роберта Римини и еще одна работа Киссинджера – «О Китае».