Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине

Tекст: Ирма Каплан

«Мы говорим о территории, за которую 3,5 года ведется борьба, гибнут русские и украинцы. Мы смотрим на это все и хотим уже хоть через возврат, хоть через обмен территорий, остановить. Это очень непросто, вообще ничего простого в этом нет. Очень сложно. Мы что-то вернем, что-то получим, что-то обменяем. Будет некоторый обмен для блага обеих сторон, но мы поговорим об этом либо завтра либо позже», – ответил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

До этого американский президент заявил, что место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.



