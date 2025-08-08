Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа

ТАСС: Встреча Путина и Трампа может пройти в арабской стране

Tекст: Елизавета Шишкова

Возможность организации встречи президентов России и США в одной из арабских стран обсуждается, передает ТАСС.

Источник агентства сообщил: «Обсуждались возможности в одной из арабских стран».

Переговоры о месте и времени саммита продолжаются, однако конкретные детали не уточняются. Известно только, что вариант ближневосточного государства рассматривается в качестве одной из площадок для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Дональд Трамп заверил, что для переговоров с Владимиром Путиным нет никаких условий и не требуется его предварительная встреча с Владимиром Зеленским.

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах благодаря опыту жестких переговоров лидеров России и США.