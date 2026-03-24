Дания провела выборы на фоне претензий США к Гренландии

Tекст: Ольга Иванова

Жители Дании голосуют на всеобщих выборах, которые проходят на фоне обострившейся дипломатической напряженности из-за заявлений президента США о Гренландии, пишет Bloomberg.

Правящая партия во главе с премьер-министром Метте Фредериксен лидирует в опросах, укрепив позиции после январского кризиса, когда гдава Булого дома вновь поднял вопрос о претензиях США на арктическую территорию.

Фредериксен, которой 48 лет, решила провести выборы досрочно, рассчитывая на поддержку избирателей после восстановления рейтинга. По ее словам, на этот раз внешняя политика стала ключевой темой кампании: «Это была странная избирательная кампания, потому что почти все вопросы, которые мне задавали датчане, касались внешней политики», – отметила премьер на дебатах в Копенгагене. Она подчеркнула, что Данию ждут «трудные годы» из-за внешних вызовов.

В числе приоритетов будущего правительства – вопрос о Гренландии, обеспечение энергетической независимости Европы и поиск новых союзников. На дебатах Фредериксен также заявила, что больше не считает США ближайшим союзником Дании. Премьер укрепила позиции в Европе благодаря жесткой миграционной политике, поддержке Украины и твердой линии в отношениях с Трампом.

С января Дания ведет переговоры с США по Гренландии, однако главные разногласия по-прежнему остаются нерешенными, сообщил глава МИД Ларс Лекке Расмуссен. Переговоры продолжаются, несмотря на избирательную кампанию.

Для сохранения власти Фредериксен потребуется сформировать большинство в парламенте, что может потребовать либо расширения нынешней широкой коалиции, либо возвращения к левому блоку. Судьбу правительства могут решить центристы из партии «Умеренные», а также депутаты от Гренландии и Фарерских островов, обладающие четырьмя специальными мандатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для обеспечения обороны страны.

В Белом доме допустили использование американских вооруженных сил для решения этого вопроса.

Госсекретарь Марко Рубио заверил Конгресс в приоритетности покупки острова у Дании перед военным вторжением.