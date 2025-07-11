  • Новость часаТрамп пообещал сделать «Важное заявление о России»
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    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    31 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    11 июля 2025, 05:29 • Новости дня

    Президент Бразилии пригрозил США Законом о взаимности с 1 августа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Лула да Силва пригрозил США и их президенту Дональду Трампу Законом о взаимности с 1 августа, если не будет найдено иное решение ситуации, при которой США вводят 50%-пошлину на товары из Бразилии с августа.

    «Бразилия применит Закон о взаимности при необходимости. <...> Если решения не будет, мы перейдем к принципу взаимности с 1 августа», – приводит слова президента Бразилии CNN Brasil.

    Лула да Силва подчеркнул, что не принимает решений в спешке, и прежде чем сделать это, он свяжется со Всемирной торговой организацией, чтобы понять наилучшие пути продвижения в этих переговорах.

    «Во-первых, я не теряю самообладания и не принимаю решения, когда температура 39 градусов. Мы будем действовать по принципу взаимности и обращаться в ВТО. Бразилия будет применять Закон о взаимности только из необходимости и попытается совместно с ВТО и другими странами добиться от ВТО принятия решения о том, кто прав, а кто нет», – пояснил он.

    Бразильский президент заявил, что хочет встретиться со всеми экспортерами, которых может коснуться эта мера, чтобы «увидеть их ситуацию», а затем «реализовать необходимый переговорный процесс».

    Он также потребовал уважения от американского коллеги Дональда Трампа и заявил, что если президент США решит «играться с налогообложением», то это будет «бесконечным».

    «Чего Бразилия не приемлет, так это вмешательства. Она имеет право принимать решения в защиту своей страны, но основываясь на правде. Если кто-то внушил ей ложь о том, что у США дефицит бюджета, он солгал», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, да Силва заявлял, что Бразилия ответит на решение США повысить с августа тарифы на поставки бразильских товаров.

    До этого Соединенные Штаты объявили, что вводят пошлину в 50% на все товары из Бразилии с начала августа.

    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

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    8 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

    Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном наращивании военной поддержки Украины.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

    В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

    Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 06:41 • Новости дня
    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России

    Трамп потребовал расширить полномочия для ужесточения санкций против России

    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    По данным Politico, сейчас законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран», передает ТАСС.

    Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выразил готовность изменить его, чтобы Трамп с разрешения Конгресса мог повторно отменить пошлины.

    По данным издания, администрация Трампа настаивает, чтобы изменения сделали невозможным для Конгресса помешать президенту в случае, если тот решит прекратить действие санкций. Именно это требование, по информации источников, станет условием подписания закона Трампом.

    «Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

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    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    8 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (Patriot), пишет портал Axios.

    По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.

    На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.

    Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.

    Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.

    Напомним, Министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

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    10 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию

    Американисты: Трамп решил проучить Бразилию за БРИКС и Болсонару

    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию
    @ Will Oliver/CNP, Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, проводя свою тарифную политику, руководствуется не логикой, а желанием наказать «провинившегося», сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Эксперты выделяют две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между Вашингтоном и бразильскими властями. Вторая – недавно прошедший в латиноамериканской стране саммит БРИКС.

    «Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

    Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник.

    В «немилость» же Бразилиа попала из-за судебного разбирательства в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий. «Президент США считает, что с Болсонару «плохо поступили». Поэтому он решил «проучить» руководство латиноамериканской страны тарифами», – пояснил эксперт.

    По его мнению, Лула да Силва может ответить зеркальными мерами, но это скажется на ценах внутри Бразилии. «Оказать же серьезное давление на Вашингтон Бразилиа не сможет. Но есть все же нюанс. Ранее Трамп ставил задачу помешать БРИКС разрушать американский миропорядок. Но дело в том, что объединению ничего делать и не нужно, Трамп сам с этим отлично справляется», – иронично отметил аналитик.

    «Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил политолог. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

    Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, американский лидер что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – рассуждает Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он выделяет две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями.

    «Болсонару – близкий друг американского лидера. Когда в отношении него только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не случилось, но глава Белого дома поддерживает бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС. «Трампу не нравится то, что Бразилиа участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – добавил эксперт.

    По его мнению, Вашингтон попытает заставить Лулу да Силву пойти на уступки, тем более что США – это второй после Китая по важности торговый партнер латиноамериканской страны. «Сейчас мы видим, что и левые, и правые в Бразилии критикуют Трампа. Его попытка вмешательства во внутрибразильскую политику не способствует достижению цели устроить смену власти на выборах в следующем году», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

    Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

    Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов.

    «На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал бразильский лидер. Упоминаемый им документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

    Лула да Силва ранее уже выступал с критикой в адрес американского коллеги. Так, на саммите БРИКС он заявил о неприемлемости вмешательства Штатов после слов Трампа о Болсонару. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал политик.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

    Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия, ЮАР и Россия. Затем он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении тарифов с 1 августа. Среди них – Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, Южная Африка, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, а также Молдавия, Ливия и Ирак.

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    8 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Sohu: Трамп начал угрожать пошлинами после слов Путина о превосходстве БРИКС

    Tекст: Евгения Караваева

    Публичное заявление президента России Владимира Путина о ведущей роли БРИКС вызвало заметную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Sohu.

    Заявление Владимира Путина о том, что страны БРИКС по совокупному объему ВВП превзошли G7, вызвало широкий международный резонанс, сообщает телеканал «Царьград». Дональд Трамп, по данным китайского издания Sohu, напуган этим заявлением и в негодовании пригрозил ввести повышенные пошлины для стран, поддерживающих политику БРИКС.

    Sohu отмечает, что угрозы Трампа выглядят как слабый ответ, особенно учитывая его прежние заявления о возможности введения 70-процентных пошлин. Теперь, как уточняет издание, он ограничился уровнем в 10%, что эксперты расценили как очевидное отступление.

    В Пекине считают, что заявление Путина является подтверждением формирования нового экономического порядка, центр которого смещается от Запада к странам БРИКС. Россия, представив экономические данные, продемонстрировала растущее влияние объединения и шокировала даже скептиков, ранее сомневавшихся в потенциале БРИКС.

    По мнению журналистов, действия Трампа лишь усугубляют ситуацию для Соединенных Штатов и ускоряют падение американской гегемонии, чего президент США хотел избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против западных торговых тарифов. Они также осудили авиаудары по Ирану и призвали к снижению пошлин.

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    8 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская администрация анонсировала введение новых импортных пошлин для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%.

    О планах Вашингтона сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

    Глава Белого дома уточнил: «Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это».

    Под пошлины подпадут импортные товары, поступающие из стран, входящих в объединение БРИКС.

    Ранее во вторник Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа, в этот же день президент Штатов пригрозил пошлинами после слов президента России Владимира Путина о превосходстве БРИКС.

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    8 июля 2025, 09:27 • Новости дня
    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме лично передал Дональду Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает РИА «Новости». По данным канцелярии премьера, встреча состоялась 7 июля в Белом доме. Нетаньяху вручил Трампу копию письма, адресованного Нобелевскому комитету, в котором формально поддержал его кандидатуру.

    В официальном сообщении уточняется: «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Сегодня (7 июля по времени США) на встрече в Белом доме премьер-министр передал президенту Трампу копию своего письма в Нобелевский комитет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если он станет миротворцем.

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    9 июля 2025, 05:44 • Новости дня
    Трамп обвинил БРИКС в стремлении «уничтожить доллар»
    Трамп обвинил БРИКС в стремлении «уничтожить доллар»
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не позволят объединению БРИКС лишить доллар статуса «мирового стандарта», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель – уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что США намерены сохранить этот статус при любых обстоятельствах. Трамп также отметил, что потеря долларом статуса мировой резервной валюты будет иметь для США последствия, сопоставимые с поражением в мировой войне.

    По его словам, если страной управляет «умный президент», такого не произойдет, а если «глупый президент, как прошлый», то статус может быть утрачен. «Мы больше не были бы той же страной. Мы не допустим, чтобы это случилось», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация анонсировала новые импортные пошлины для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%. Саммит БРИКС прошел 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.


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    9 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Трампа застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки Киеву
    Трампа застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки Киеву
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Решение Пентагона о приостановке военной помощи Киеву стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Агентство отмечает, что Трамп был разочарован отсутствием «должной координации» между оборонным ведомством и Белым домом. По данным источников, внутри Пентагона возникли разногласия по вопросу предоставления военной поддержки Украине.

    Часть руководства Министерства обороны США, как утверждают источники, выступала против временной приостановки поставок. Это подчеркивает, что в ведомстве не было единого мнения по поводу дальнейших шагов в отношении украинского направления.

    Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уильсон в ответ на эти сообщения заявил Associated Press, что консультации между министром обороны Питом Хегсетом и президентом действительно проводились. По его словам, «работа министра обороны заключается в подготовке военных рекомендаций главнокомандующему. Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и анализа имеющихся запасов. Эта работа велась в координации с правительством», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

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    9 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    CNN: Трамп отказался отдавать России победу на Украине

    CNN: Трамп не захотел завершать поддержку Украины и усиливать позиции России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп пока не намерен отказываться от поддержки поставок вооружений Киеву и рассматривает возможность отправки еще одного комплекса Patriot.

    Трамп не склонен отдавать России победу в конфликте на Украине, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN. По информации телеканала, два собеседника отметили, что Трамп в настоящее время не собирается завершать военную помощь Киеву, чтобы не допустить преимуществ для Москвы.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп рассматривает возможность поставки дополнительного комплекса ПВО Patriot украинским военным. Американские чиновники считают, что одобрение Трампом нового комплекса станет первым подобным решением после ограничений, установленных администрацией Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, телеканал CNN опубликовал запись, на которой Дональд Трамп угрожает «бомбить» Москву и Пекин. Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву.

    Дональд Трамп заявил, что его застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки вооружения Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность заявления Трампа о сложностях урегулирования ситуации на Украине.

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп пообещал сделать «Важное заявление о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «Важное заявление о России»

    Трамп пообещал сделать «Важное заявление о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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