В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе
Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».
«Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.
По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.
Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.