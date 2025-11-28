Захарова назвала присвоение Бельгией доходов от активов России воровством

Захарова назвала возможное присвоение Бельгией доходов от активов России воровством

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы уже неоднократно комментировали, что это никакие не замороженные активы. Это акты воровства со стороны этих стран. Именно так они должны и будут квалифицироваться. А эти факты нужно просто посмотреть и изучить», – заявила Захарова, передает ТАСС.

Ранее издание Politico, ссылаясь на европейские дипломатические источники, сообщило, что страны Евросоюза подозревают Бельгию в использовании доходов от замороженных российских активов в своих целях и задержке передачи средств Украине. Также Европейский союз намерен выяснить, использует ли Бельгия собственные налоговые сборы для поддержки Украины или для этих целей применяются поступления от российских активов.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию заявлял, что Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их Украине без гарантий защиты со стороны Европы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.