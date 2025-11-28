Захарова назвала присвоение Бельгией доходов от активов России воровством

Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.10 комментариев
Захарова назвала возможное присвоение Бельгией доходов от активов России воровством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения издания Politico о возможном присвоении Бельгией доходов от российских активов требуют изучения.
«Мы уже неоднократно комментировали, что это никакие не замороженные активы. Это акты воровства со стороны этих стран. Именно так они должны и будут квалифицироваться. А эти факты нужно просто посмотреть и изучить», – заявила Захарова, передает ТАСС.
Ранее издание Politico, ссылаясь на европейские дипломатические источники, сообщило, что страны Евросоюза подозревают Бельгию в использовании доходов от замороженных российских активов в своих целях и задержке передачи средств Украине. Также Европейский союз намерен выяснить, использует ли Бельгия собственные налоговые сборы для поддержки Украины или для этих целей применяются поступления от российских активов.
Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию заявлял, что Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их Украине без гарантий защиты со стороны Европы.
Ранее президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.