Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве на службу

Tекст: Алексей Дегтярев

Документ внесли на рассмотрение 22 июля, передает ТАСС.

В соответствии с новыми нормами, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего календарного года. Однако отправка призывников на военную службу останется два раза в год: с первого апреля по 15 июля и с первого октября по 31 декабря.

Для отдельных категорий граждан установлены особые сроки призыва. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут направляться на службу с 15 октября по 31 декабря. Педагогические работники образовательных организаций – с первого мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера – с первого мая по 15 июля или с первого ноября по 31 декабря.

Во втором чтении в законопроект внесли поправки: дата явки по электронной повестке не превысит 30 дней с момента размещения в реестре. Призывная комиссия сможет принимать решения об отсрочке или освобождении от призыва без личного присутствия призывника. Военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета в том числе в электронном виде.

В пояснительной записке отмечено, что эти изменения позволят равномерно распределять нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва. Если президент подпишет закон, нововведения о круглогодичном призыве начнут действовать с первого января 2026 года.

В апреле Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более полугода.