Госдума освободила от призыва в армию служивших в ДНР и ЛНР

Tекст: Ольга Иванова

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, освобождающую от призыва в армию граждан РФ, которые ранее служили в воинских формированиях Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС. Эта поправка внесена ко второму чтению законопроекта об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года.

Согласно изменению, от призыва освобождаются граждане, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в вооруженных силах ДНР и ЛНР, а также в других воинских формированиях и органах данных республик. Кроме того, от призыва освобождаются граждане РФ, которые более шести месяцев участвовали в боевых действиях по решению властей ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Вторая поправка касается участников добровольческих формирований. Согласно ей, от призыва на срочную службу освобождаются люди, которые состоят в этих формированиях и не менее полугода участвовали в боевых действиях, в том числе в контртеррористических операциях или операциях за пределами России. Закон также предусматривает предоставление отсрочки от срочной службы на время пребывания в таких формированиях.

Ранее сообщалось, что призыв в армию по призыву с 1 апреля будет осуществляться в России по новым правилам. В числе нововведений – расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток, а также начало работы единого реестра призывников.