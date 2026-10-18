Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути

Tекст: Антон Антонов

«С каждым годом все больше и больше объемов перевозится по Северному морскому пути... Сегодня уже заинтересовались и наши партнеры из Китайской Народной Республики, чтобы возить через этот маршрут. Первую партию уже прошли», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE».

Он сообщил, что поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в 2026 году ожидаются на уровне 39 млрд кубометров, что превышает объемы, прописанные в основном контракте, передает РИА «Новости».

По словам Новака, между Россией и Китаем достигнута договоренность о расширении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд кубометров в год.

Новак также рассказал о втором газовом проекте с Китаем на 50 млрд кубометров в год, по которому сейчас идут переговоры между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой компанией. «Я уверен, что договорятся. Сейчас идут просто обсуждения коммерческих условий», – отметил вице-премьер.

Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступал Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак назвал Севморпуть стратегической артерией между Россией и странами АТЭС.

Летом Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Северному морскому пути.

