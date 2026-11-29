Hyundai показал в Гуанчжоу концепт электромобиля Mercury

Tекст: Игорь Иножарский

Полностью электрический концепт компактного кроссовера Mercury дебютировал на Гуанчжоуском международном автосалоне, который продлится до 6 декабря, пишет Yonhap. Серийная модель получит название Ioniq M и выйдет на китайский рынок в первой половине 2027 года.

В апреле Hyundai объявила о планах вывести в Китай электрический бренд Ioniq и показала на Пекинском автосалоне модель Ioniq V, созданную специально для китайского рынка. В сентябре компания начала продажи Ioniq V в стране.

Ioniq V оснащается сменной батареей китайского производителя CATL. Версии с увеличенным запасом хода для Ioniq V и Ioniq M получат батареи CATL в следующем году.

Mercury Concept разработан китайской командой дизайна и инженерии Hyundai. Концепт получил систему помощи водителю Zhuoyu L2++ и «умную» кабину на базе ИИ-модели Doubao китайской компании ByteDance.

До 2030 года Hyundai планирует вывести на рынок Китая 24 модели, включая бензиновые и полностью электрические, начиная с Ioniq V. В их числе семейный электрический кроссовер Earth Concept, серийная версия которого ожидается в 2028 году, и две новые электрические модели в 2029 году. Компания также намерена экспортировать адаптированные для Китая Ioniq в другие страны и развивать модели со сменными батареями совместно с CATL. Почти семь из десяти автомобилей, продаваемых в Китае, относятся к транспортным средствам на новых источниках энергии, отметил представитель Hyundai.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре совокупные продажи Hyundai и Kia на европейском рынке сократились на 1,7% из-за усиления позиций китайских производителей. Во вторник генсек японского кабмина Минору Кихара заявил об опасениях ущерба для автопроизводителей из-за новых правил Евросоюза для электромобилей. В понедельник китайский производитель электромобилей BYD пообещал обжаловать решение нидерландского суда о запрете продаж своего премиального внедорожника в Евросоюзе.