На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
В Конгрессе США не подтвердили связи бывшей главы Megaspeed с разведкой КНР
Конгресс США заявил об отсутствии данных о связях Элис Хуанг с разведкой КНР
Конгресс США пока не располагает данными о возможных связях бывшей главы компании Megaspeed Элис Хуанг с китайскими спецслужбами, заявил член Палаты представителей Джим Хаймс.
По словам Хаймса, который должен возглавить комитет по разведке, ему неизвестно, проводило ли ФБР контрразведывательное расследование в отношении Хуанг, передает «Вести» со ссылкой на CNN.
Имя Хуанг фигурирует в расследовании американских министерств юстиции и торговли о возможном нарушении экспортных ограничений компанией Megaspeed.
В МИД Китая обвинения в шпионаже назвали беспочвенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элис Хуанг назвали контактировавшей более года с сотрудником китайского Министерства государственной безопасности.
На прошлой неделе власти Соединенных Штатов начали расследование в отношении предполагаемой шпионки.
Сеть компаний, связанных с ней, оказалась связанной с оборонной промышленностью Китая.