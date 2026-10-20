Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
Военные Китая зафиксировали вторжение корабля США в Южно-Китайском море
Корабль ВМС США вторгся в воды Китая у рифа Сяньбинь
Моряки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) зафиксировали проход американского боевого корабля через китайские территориальные воды в Южно-Китайском море, сообщила Южная зона боевого командования НОАК.
Военные Китая проследили за американским прибрежным боевым кораблем Charleston, который прошел возле рифа Сяньбинь (Сабина) на островах Спратли без разрешения Пекина, передает ТАСС.
«Военно-морские силы Южной зоны боевого командования НОАК организовали силы для отслеживания и мониторинга в соответствии с законом и правилами», – заявили военные.
В командовании НОАК отметили, что действия США нарушают суверенные права Китая, подрывают морскую безопасность и наносят ущерб региональной стабильности, и призвали Вашингтон немедленно прекратить подобную деятельность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайские военные вытеснили самолет ВВС Филиппин из воздушного пространства над Южно-Китайским морем.
В прошлом месяце Тихоокеанский флот провел учения в этом регионе. Армия Китая организовала там патрулирование.