  • Новость часаЗахарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы
    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил поговоркой указ о защите объектов инфраструктуры
    Путин: Если Армении российская база не нужна, уйдем хоть завтра
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    2 сентября 2026, 07:21 • Новости дня

    Армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море

    Китайские военные провели патрулирование в Южно-Китайском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду провели патрулирование в районе спорных островов Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, говорится в заявлении Южной зоны боевого командования НОАК.

    Военно-морские и военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая в среду провели патрулирование района островов Хуанъянь, передает РИА «Новости». Мероприятие было организовано Южной зоной боевого командования для обеспечения боевой готовности в акватории и воздушном пространстве китайской территории.

    «Южная зона боевого командования НОАК 2 сентября организовала военно-морские и военно-воздушные силы для проведения патрулирования в целях обеспечения боевой готовности в акватории и воздушном пространстве китайских островов Хуанъянь и прилегающих районах», – говорится в официальном заявлении ведомства в социальной сети WeChat.

    В документе подчеркивается, что с августа вооруженные силы КНР усилили патрулирование вокруг островов Хуанъянь, которые названы неотъемлемой частью территории страны. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, включая архипелаг Сиша и острова Наньша. На их шельфе найдены значительные запасы углеводородов. В территориальные разногласия вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе три филиппинских самолета незаконно вторглись в воздушное пространство над спорным островом Хуанъянь.

    В июне китайская армия организовала патрулирование акватории вокруг этой территории.

    Весной военно-морские силы КНР провели плановую операцию в ответ на усиление военной активности Манилы.

    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

    Комментарии (15)
    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

    Комментарии (9)
    1 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести

    Эксперт Дандыкин: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе – дело чести

    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    В России наблюдается тенденция к воссозданию военных училищ. Обретение самостоятельности поможет вузам улучшить подготовку первичного офицерского звена и решать задачи прикладного характера, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. 1 сентября первокурсники Высшего военно-морского училища им. Фрунзе были приведены к присяге на борту «Авроры».

    «Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе уже более трех веков является одной из главных кузниц профильных кадров нашей страны. Заведение в разное время называлось Школой математических и навигацких наук, Морской академией, Морским кадетским корпусом», – напомнил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин

    Эксперт обратил внимание на богатую преемственность традиций учебного заведения. «Учреждение славится выдающимися выпускниками: Федор Ушаков, Петр Нахимов, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель, Александр Можайский, Василий Верещагин, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков. Они не только отстаивали честь нашей страны в морских сражениях, но и покоряли Антарктиду, руководили кругосветными экспедициями, писали великие оперы, создавали знаковые литературные труды», – указал он.

    «Через несколько лет после распада СССР училище было ликвидировано как самостоятельное учреждение в рамках популярной тогда тенденции к оптимизации. Сейчас же власти страны пришли к правильному выводу о необходимости воссоздания подобных учебных заведений. Это вопрос престижа. Не должен институт с трехвековой славной историей находиться в тени других организаций», – подчеркнул собеседник.

    Самостоятельность училища повышает его статус в глазах общества, заметил спикер. «Помимо этого, начальник учреждения будет иметь больше возможностей напрямую коммуницировать с региональными властями. Это положительно отразится на их совместной работе в решении важных для вуза вопросов», – детализировал эксперт.

    «Воссоздание вуза позволит руководству в большей степени проявлять самостоятельность в подготовке кадров, применять опробованные годами собственные методики, которые могут отличаться от других учебных заведений. Училище станет еще более качественно решать задачи по воспитанию первичного офицерского звена, а также более полно заниматься научной работой», – объяснил Дандыкин.

    Напомним, 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, проходят во вновь воссозданном Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В них принимают участие главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, а также представители Главного командования ВМФ, руководящего состава училища, выпускники и ветераны училища, почетные гости.

    Мероприятие начнется с торжественного построения курсантов и митинга по случаю начала учебного года. По традиции главнокомандующий ВМФ прочитает лекцию для курсантов, посвященную роли флота в обеспечении безопасности государства.

    Среди первокурсников 2026 года есть представители всех категорий абитуриентов: школьники, выпускники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие, проходившие службу по призыву в Вооруженных силах, и участники СВО. По традиции учебного заведения слова главной в жизни каждого мужчины клятвы они произнесли на борту легендарного крейсера «Аврора», пишет «Красная звезда».

    Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Документ предусматривает выделение учебного заведения из состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

    Новое учебное заведение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного учреждения и перейдет в ведение Минобороны. Основными направлениями его деятельности определены подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ, а также проведение научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

    Отметим, высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе – одно из старейших военно–морских учебных заведений России. Его история восходит к Навигацкому училищу, основанному Петром I в 1701 году. В 1998 году училище объединили с Высшим военно–морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола, а впоследствии оно вошло в состав Военно–морской академии имени Н. Г. Кузнецова. В 2012 году объединенный институт стал филиалом Единого учебно–научного центра ВМФ.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперты: Новые технологии дают России преимущество в зоне СВО

    Клинцевич: Главное преимущество ВС РФ – высокая адаптация к современной войне

    Эксперты: Новые технологии дают России преимущество в зоне СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Российская армия получила важное преимущество за счет технологической адаптации к условиям современной войны, заявил газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    «Главное преимущество ВС РФ – высокая адаптация к современной войне. Фронтовой опыт быстро поступает конструкторам и предприятиям, а доработанные решения возвращаются в войска. Меняется программное обеспечение БПЛА, повышается устойчивость каналов управления к РЭБ, совершенствуются боеприпасы, системы связи, инженерные средства и бронетехника», – отметил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    «Серьёзное преимущество создаёт связка российской авиации, дальнобойных ракет класса «воздух-воздух», эшелонированной ПВО и планирующих авиационных бомб. Противник не может безнаказанно подводить самолёты к линии боевого соприкосновения. А российская авиация получает возможность работать с удалённых рубежей. Россия наращивает парк беспилотников всех классов. Дроны ведут разведку, корректируют артиллерию, поражают технику, обеспечивают объективный контроль и ретрансляцию связи», – подчеркнул эксперт.

    Он добавил, что Россия последовательно укрепляет мощь ударной силы: «Авиабомбы с модулями планирования и коррекции поражают укрепрайоны, пункты дислокации, склады, позиции артиллерии и логистические объекты. Тяжёлые боеприпасы массой до 1,5 т применяются на дальности порядка 100 км и более, в зависимости от условий сброса и модификации. У ВСУ нет сопоставимой по масштабу системы применения тяжёлых планирующих боеприпасов».

    Клинцевич обратил внимание на то, что помимо наступательных вооружений Россия постоянно совершенствует средства связи и оборонительные вооружения: «Россия усиливает позиции в РЭБ, ПВО, ракетных технологиях, средствах направленной энергии и военном космосе. В войска поступают лазерные комплексы, в том числе компактного класса, предназначенные прежде всего для противодействия беспилотникам и уничтожения либо обезвреживания боеприпасов на земле. Спутниковая группировка обеспечивает связь, навигацию, разведку и управление войсками. Развивается и отечественная низкоорбитальная система спутниковой связи «Рассвет», призванная создать российский ответ американской сети Starlink».

    В свою очередь Иван Бондюков, ветеран СВО, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина», отметил, что внедрение инноваций в российской армии перешло на этап массового промышленного потока высокотехнологичных «гибридных» средств.

    Он привел примеры главных изменений технологического контура.

    «Во-первых, это реактивные БПЛА нового поколения «Герань-5». Что изменилось: переход от поршневых двигателей к турбореактивным. Скорость выросла до 350–650 км/ч, а дальность поражения целей составляет до 600–1000 км. Проявление в СВО: за счет высокой скорости «Герань-5» стала фактически неуязвима для мобильных зенитных групп противника, использующих стрелковое оружие. Она устойчива к РЭБ и наносит мощные удары по глубоким тыловым объектам и логистическим центрам.

    Во-вторых, малогабаритные крылатые ракеты S8000 «Бандероль». Что изменилось: это гибрид дешевого дрона-камикадзе и классической крылатой ракеты. Оснащается помехозащищенной антенной «Комета-М8» и запускается с БПЛА «Орион» или вертолетов Ми-28Н. Пуски производятся за 450–500 км от цели, оставляя носитель в полной безопасности вне зоны ПВО противника.

    Ракета идет по сложной траектории на низкой высоте, маневрируя с малым радиусом поворота, что делает ее перехват крайне трудным», – рассказал эксперт.

    Бондюков также подчеркнул, что российские разработки изменили характер боевых действий и привели к истощению ПВО противника.

    «Использование «Бандеролей» и реактивных «Гераней» создает дисбаланс – для перехвата недорогих аппаратов ВСУ вынуждены тратить дефицитные и дорогостоящие западные зенитные ракеты (Patriot, NASAMS)», – обратил внимание директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина».

    Кроме того, отмечается перегрузка систем РЭБ противника: «Внедрение умных антенн «Комета-М8» позволяет российским ракетам и беспилотникам игнорировать сигналы подавления, точно долетая до командных пунктов и складов ВСУ», – пояснил ветеран СВО.

    Среди важных изменений Бондюков отметил изоляцию района боевых действий: «Высокоточные удары разрушают энергетическую инфраструктуру, логистические узлы снабжения и базы хранения западной техники, лишая фронтовые части ВСУ подкреплений и боеприпасов», – указывает эксперт.

    Также он отметил сбережение личного состава, которому способствует высокотехнологичное оружие (роботизированные платформы, БПЛА-разведчики, планирующие бомбы). Оно позволяет взламывать укрепленные районы врага дистанционно, минимизируя риски для российских штурмовых групп.

    Все это, по мнению эксперта, приводит к лишению противника стратегической инициативы. «Постоянная технологическая адаптация ВС РФ (изменение частот дронов, смена алгоритмов наведения) делает западное оружие неэффективным уже через несколько недель после его появления на фронте, что закрепляет за Россией стратегическое преимущество», – заключил Бондюков.

    Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, участник СВО, в свою очередь, отметил: «Российские военные разработки, несмотря на все санкционное давление, на диверсии против представителей ВПК, демонстрируют высокие результаты на практике. К таким разработкам можно отнести БПЛА «Герань-5», различные ракеты вроде «Циркон», «Оникс», «Бандероль», а также последовательно наращиваемую спутниковую группировку «Рассвет», которая становится конкурентом Starlink».

    Эксперт констатировал, что Россия успешно противостоит нескольким десяткам стран, снабжающим противника: «При анализе военных возможностей России и Украины действительно стоит не забывать, что в этом конфликте прямо или косвенно участвуют далеко не две страны, причем Киеву помогает практически весь Запад. При этом нам удается не просто оставаться на равных, но и перегонять наших противников».

    Напомним, что российские оборонные технологии продолжают развиваться под влиянием опыта СВО. По словам экспертов, в условиях современного конфликта именно технологическое превосходство во многом определяет способность армии добиваться победы.

    Так, российские военные применили для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне новые управляемые авиабомбы.

    Как писала газета Guardian, в России началось массовое производство реактивной версии дронов «Герань-4», которые стали недостижимыми для украинских перехватчиков.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    В Бельгии подожгли офисы двух военно-технологических компаний

    В Бельгии левые экстремисты подожгли офисы двух военно-технологических компаний

    Tекст: Мария Иванова

    В Бельгии неизвестные подожгли офисы двух военно-технологических компаний, власти подозревают в нападениях левых антивоенных экстремистов.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил в соцсети X о поджоге бюро технологической компании BATS в Льеже, передает ТАСС.

    Власти возлагают ответственность за инцидент на левых антивоенных экстремистов.

    «Крайние левые экстремисты подожгли бюро технологической компании BATS в Льеже. Двумя неделями ранее они предприняли попытку поджога в отношении OIP, устроив рейд против этой компании», – заявил Франкен.

    Глава ведомства также опубликовал фотографии пострадавших от огня офисов. Отмечается, что компания BATS занимается производством средств борьбы с беспилотниками, а OIP выпускает военные оптико-электронные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы заподозрили иностранную разведку в организации пожара на заводе по производству беспилотников.

    Полиция Словакии обвинила граждан Украины и Латвии в попытке поджога предприятия по выпуску БПЛА.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал создание национального центра по обеспечению воздушной безопасности.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Пекин заявил о скорых военных учениях России, Китая и Монголии

    Минобороны Китая анонсировало совместные учения с Россией и Монголией

    Tекст: Мария Иванова

    В начале сентября пограничные войска России, Китая и Монголии проведут совместные маневры, на которых отработают поиск и задержание диверсионных групп.

    О предстоящих маневрах пограничников трех государств сообщило министерство обороны КНР, передает РИА «Новости».

    «В начале сентября пограничные войска Китая, России и Монголии проведут совместные учения», – заявили в ведомстве.

    Главной темой маневров, получивших название «Пограничное сотрудничество-2026», станет пресечение разведывательно-диверсионной деятельности. В приграничных районах военные отработают навыки совместного планирования операций, поиска нарушителей, нанесения ударов и задержания.

    Подобные трехсторонние тренировки организуются уже во второй раз. В китайском военном ведомстве подчеркнули, что их главная цель заключается в укреплении стратегического доверия между странами. Кроме того, учения призваны углубить взаимодействие и помочь совместному поддержанию безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Россия, Китай и Монголия провели первые совместные учения пограничников.

    В мае Москва и Пекин договорились о расширении практики совместных военных маневров.

    Летом экипажи российских и китайских боевых кораблей отработали применение безэкипажных катеров в акватории Желтого моря.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов на Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал мужчина, получив осколочные ранения, также повреждены объекты инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами, ранен один человек, передает РИА «Новости». По данным оперативного штаба региона, пострадавший госпитализирован.

    «Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. Пострадал мирный житель. В Белгородском округе в районе поселка Новосадовый от детонации беспилотника мужчина получил осколочные ранения головы, грудной клетки, плеча и живота», – говорится в сообщении оперштаба.

    Удары пришлись по девяти населенным пунктам в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском округах. В результате атак повреждены девять автомобилей, три частных дома, склад, социальный объект, газовая труба и два гаража.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее в результате атаки украинского беспилотника в поселке Малиновка пострадал один мирный житель.

    В середине августа серия ударов дронов по автобусу в Ракитянском округе привела к ранениям десяти человек.

    В начале прошлого месяца вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по территориям четырех муниципалитетов региона.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    При ударе израильских военных по Газе погибли три палестинца

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки израильских вооруженных сил на западную часть города Газа погибли трое палестинцев, среди которых двое детей, еще восемь человек пострадали.

    Трое палестинцев стали жертвами обстрела израильских военных по городу Газа, еще восемь человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    «Три палестинца погибли, в том числе двое детей и женщина, еще восемь человек пострадали в результате израильских ударов по району Аль-Катиба на западе города Газа», – говорится в сообщении.

    Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала об атаках на ряд целей в анклаве для ликвидации угроз израильским военным.

    По информации палестинского Минздрава, после начала перемирия 11 октября в секторе Газа убиты 1326 человек. Всего с 7 октября 2023 года число жертв составило 73 462, пострадали 174 486 палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Минздрав Газы заявил о гибели 18 палестинцев за сутки. Осенью прошлого года жертвами новых израильских атак стали 65 жителей анклава.

    Летом 2025 года в больницы сектора поступили свыше ста погибших после авиаударов.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    Euractiv: Еврокомиссия направит остатки средств SAFE на оборонные проекты

    Euractiv сообщил о планах ЕК профинансировать проекты обороны из фонда SAFE

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз может направить до 15 млрд долларов из фонда SAFE на проекты создания «воздушного щита» и «стены дронов», пишут СМИ.

    Еврокомиссия рассматривает возможность направить неиспользованные средства программы SAFE на возобновление двух ключевых европейских оборонных проектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv и неназванных дипломатов.

    «Еврокомиссия рассматривает возможность использовать остатки средств по программе SAFE для возобновления двух ключевых оборонных проектов ЕС», – говорится в публикации.

    По данным журналистов, Еврокомиссия рассчитывает получить от 10 до 15 млрд долларов. Эти деньги планируется направить на создание «европейского воздушного щита», а также на инициативу «стена дронов».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею создания «стены дронов» в Европе. Он подчеркнул, что история доказывает пагубность строительства любых стен. Программа SAFE представляет собой экстренный финансовый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года для поддержки закупок военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пять европейских стран подписали соглашения о получении кредитов по программе SAFE. Позже к этой финансовой инициативе присоединилась Эстония.

    Саму инициативу создания «стены дронов» лидеры государств ЕС отложили для дополнительного обсуждения.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 08:53 • Новости дня
    Российские силы ПВО за ночь уничтожили более 500 вражеских беспилотников

    Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 516 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе отражения масштабной атаки над 17 областями, столичным регионом, Крымом и Черным морем минувшей ночью ликвидировали 516 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

    Российские зенитчики успешно справились с массированной угрозой в период с вечера 31 августа до утра 1 сентября, передает Минобороны в Max. За это время удалось перехватить и ликвидировать 516 аппаратов противника.

    Под удар попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская и Псковская области. Кроме того, системы защиты сработали в небе над Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

    Вражеская атака также распространилась на Московский регион и Республику Крым. Часть дронов была сбита непосредственно над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 августа российские военные сбили 494 украинских беспилотника над пятнадцатью регионами страны.

    Неделей ранее дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 328 вражеских дронов.

    В ночь на 22 августа системы ПВО перехватили 457 летательных аппаратов самолетного типа.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике

    Финляндия анонсировала участие в учениях Дании Arctic Endurance в Арктике

    Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике
    @ JUHA HARJU/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Финские военные присоединятся к арктическим маневрам Arctic Endurance, организованным Данией в Гренландии и на Фарерских островах, сообщили силы обороны республики.

    «Силы обороны Финляндии в начале осени примут участие в военных учениях Arctic Endurance под руководством Дании в арктическом регионе», – приводит РИА «Новости» заявление финских сил обороны.

    Местом проведения маневров станут территории Гренландии и Фарерских островов. От финской стороны в тренировках задействуют егерский полк специального назначения «Утти». При этом точное количество привлекаемых военнослужащих не раскрывается.

    В рамках программы трое представителей финских военно-морских сил отправятся нести службу на кораблях ВМС Дании. Мероприятия Arctic Endurance проходят в рамках масштабной операции Североатлантического альянса «Арктический часовой», направленной на усиление военного присутствия блока в регионе.

    К учениям также присоединятся Германия, Норвегия, Исландия, Бельгия, Франция и Нидерланды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датское командование впервые перебросило призывников в Гренландию для участия в маневрах.

    В мае военно-морские силы Финляндии провели масштабные учения вблизи российской границы.

    Правительство Словении направило двух офицеров на остров для подготовки к тренировкам «Арктическая выносливость».

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин: России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ
    Путин сообщил об уличных боях в городе Орехов Запорожской области
    Путин назвал вбросы о волне мобилизации после выборов чушью
    Силуанов указал, к чему ведет рост госдолга крупнейших экономик
    В Казахстане сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян
    Руководство Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ
    При нападении на Таймс-сквер погибла вице-президент Bank of America

    Атом и российский газ реабилитировали в Германии

    Отказ от атомной энергии и российского газа был ошибкой, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Ему сделать такое признание оказалось проще, ведь эти решения принимал не он. Германия поспешила избавиться от надежной управляемой энергии в пользу непредсказуемой возобновляемой. И теперь ей придется раскошеливаться на возврат к старому. Ошибки дорого обходятся экономике. Подробности

    Перейти в раздел

    «История научила Россию быть безграничной»

    Как Восток стал частью политической культуры России? Вопрос, на который призвана ответить новая книга профессора НИУ ВШЭ, программного директора Клуба «Валдай» Тимофея Бордачева. «Если угодно, – уточняет автор, – в ней описывается, как и почему наши достойные соседи по ближайшему Востоку рано или поздно становятся нами». Подробности

    Перейти в раздел

    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему исландцы отвергли Евросоюз

    Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации