Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула

Два турецких судна столкнулись в Мраморном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври, передает ТАСС. Речь идет о судах Alsu и Tugberk imamoglu.

«На Alsu нет визуально заметных повреждений, на борту Tugberk imamoglu были 10 членов экипажа, с которыми сейчас нет связи», – сообщило управление губернатора Стамбула.

В район инцидента направлены поисково-спасательные отряды, подразделения береговой охраны, вертолеты и буксиры. Причины столкновения судов в настоящее время устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Мраморном море у побережья Стамбула загорелся сухогруз.

В конце августа у берегов турецкой провинции Кастамону спасатели эвакуировали экипаж тонущего судна Svetoslava.

Весной в северной части Стамбула контейнеровоз Kappa сел на мель у берега Босфора.