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    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    11 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    2 сентября 2026, 07:59 • Новости дня

    Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула

    Два турецких судна столкнулись в Мраморном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два сухогруза под турецким флагом столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври. Речь идет о судах Alsu и Tugberk İmamoğlu.

    Два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври, передает ТАСС. Речь идет о судах Alsu и Tugberk imamoglu.

    «На Alsu нет визуально заметных повреждений, на борту Tugberk imamoglu были 10 членов экипажа, с которыми сейчас нет связи», – сообщило управление губернатора Стамбула.

    В район инцидента направлены поисково-спасательные отряды, подразделения береговой охраны, вертолеты и буксиры. Причины столкновения судов в настоящее время устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Мраморном море у побережья Стамбула загорелся сухогруз.

    В конце августа у берегов турецкой провинции Кастамону спасатели эвакуировали экипаж тонущего судна Svetoslava.

    Весной в северной части Стамбула контейнеровоз Kappa сел на мель у берега Босфора.

    1 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию

    Ekonomim: Атаки БПЛА Украины по судам в Черном море ударили по экспорту Турции

    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные нападения беспилотников на гражданские торговые суда привели к полной остановке поставок свежих овощей и фруктов из Турции на российский рынок, пишет Ekonomim.

    Из-за действий украинской стороны пострадал ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил о прекращении отгрузок цитрусовых из Чукуровы.

    «Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия – наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился», – подчеркнул специалист. За последний месяц нападениям подверглись четыре торговых судна.

    На кораблях, следовавших в российские порты, есть погибшие и пострадавшие. При этом страховые компании отказываются выплачивать компенсации за поврежденный транспорт. Проблема также серьезно затронула импорт сои, кукурузы и растительного масла.

    Вынужденное изменение логистических маршрутов неизбежно спровоцирует рост цен на внутреннем турецком рынке. Власти в Анкаре продолжают поддерживать контакты с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий бизнес спрогнозировал рост мировых цен на зерно из-за ударов украинских беспилотников по торговым судам.

    Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля для выражения протеста.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    30 августа 2026, 15:52 • Новости дня
    Турция направила военные корабли к месту крушения катамарана у Северного Кипра

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турция направила к Северному Кипру силы ВМС, катера береговой охраны и авиацию для проведения поисково-спасательных работ после крушения пассажирского катамарана.

    Трагедия развернулась в полдень по местному времени, передает ТАСС. Судно катамаранного типа FiloJet направлялось из кипрского порта Гирне в турецкую провинцию Мерсин, однако по неизвестным причинам перевернулось на маршруте.

    «30 августа поступила информация, что пассажирское судно FiloJet с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту, следовавшее из порта Гирне в порт Ташуджу, начало набирать воду и находится под угрозой затопления примерно в семи километрах от порта Гирне», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Власти Турции оперативно отреагировали на сигнал бедствия. В зону крушения направили четыре платформы береговой охраны, пять катеров, два вертолета и судно Aksunger-3. В министерстве добавили, что спасательную операцию усилили шестью кораблями военно-морских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром с сотнями людей на борту потерпел бедствие у побережья города Гирне.

    Министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы заявил о наличии погибших и тяжелораненых среди пассажиров.

    Жертвами этого крушения стали по меньшей мере шесть человек.

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    31 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Aksam сообщил о вылете Эрдогана на переговоры с Путиным

    Эрдоган вылетел в Бишкек на саммит ШОС для переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где также во вторник ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила газета Aksam.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на полях мероприятия пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС», – отмечает турецкая газета Aksam. В поездке главу государства сопровождает супруга Эмине Эрдоган.

    Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке запланирована на 1 сентября. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине и обстановку в Черном море. В рамках саммита турецкий лидер также проведет ряд других двусторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах главы государства.

    Ранее турецкий лидер высоко оценил позицию Москвы по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

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    30 августа 2026, 14:54 • Новости дня
    Российская пловчиха победила на заплыве в Дарданеллах

    Россиянка Короткова одержала победу на межконтинентальном заплыве в Дарданеллах

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Марина Короткова показала лучший результат среди женщин старшего возраста на межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции.

    Марина Короткова заняла первое место в категории от 65 до 69 лет на 39-м заплыве через турецкий пролив Дарданеллы, передает РИА «Новости». Она проплыла дистанцию за 56 минут 54 секунды. Всего в воскресном соревновании приняли участие более 1,5 тыс. пловцов.

    «Я участвовала в заплыве впервые, а в июне проплыла 150 км по Дону», – рассказала победительница. Третье место в возрастной группе от 35 до 39 лет досталось еще одной россиянке Екатерине Барбашиной.

    Организаторы отмечают, что из-за сильного южного течения фактическая дистанция сокращается с пяти до трех с половиной километров. Опытные участники предупреждают, что плыть по прямой линии ошибочно. В этом году особое внимание уделили мерам безопасности после гибели российского спортсмена на Босфоре в августе 2025 года.

    Количество участников из России выросло почти втрое и достигло 50 человек из 300 иностранных атлетов. Об этом сообщил представитель турагентства Wilusa Tur Эрхан Измирлиоглу.

    Неделей ранее около 2,5 тыс. спортсменов переплыли пролив Босфор.

    В августе прошлого года российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва.

    После этого инцидента турецкие организаторы усилили меры безопасности на соревнованиях в Дарданеллах.

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    31 августа 2026, 03:23 • Новости дня
    В Турции заявили о контактах с Москвой и Киевом по вопросам судоходства

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Турция находится в контакте с Москвой и Киевом по ситуации с безопасностью судоходства в Черном море», – сказал источник РИА «Новости» на фоне участившихся атак ВСУ на суда в акватории.

    По его словам, турецкая сторона внимательно следит за развитием обстановки в регионе и исходит из необходимости обеспечить безопасность гражданских судов.

    Собеседник агентства добавил, что Турция намерена поддерживать диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы снизить риски для морской торговли в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов ВСУ по двум турецким судам в конце августа.

    Анкара вела закрытые консультации с Россией и Украиной о создании механизма предотвращения атак на гражданский флот.

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    1 сентября 2026, 11:47 • Новости дня
    Путин, Лукашенко и Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели неформальную встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Встреча глав трех государств состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Фотографии беседы политиков опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера, передает РИА «Новости».

    «Лукашенко, Путин и Эрдоган. Переговоры нон-стоп», – отмечается в публикации канала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в столицу Киргизии ради переговоров с российским коллегой.

    Утром глава российского государства приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо» на заседание Совета лидеров стран объединения.

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    1 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Спасенную при крушении парома на Кипре россиянку передали родственникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Девочку с российским гражданством, которую спасли при крушении парома у побережья Кипра, передали турецким родственникам, пока ее родители числятся пропавшими без вести, заявили в посольстве России в Никосии.

    Ранее сообщалось, что на борту затонувшего судна «Фило-Джет» находились две гражданки России. Одну из них удалось спасти, вторая числится пропавшей без вести, передает РИА «Новости».

    «Наши дипломаты, которые с первых минут трагедии находились на севере Кипра и следили за развитием ситуации, внимательно отслеживали информацию о состоянии здоровья девочки, которая после кораблекрушения находилась в военном госпитале в Кирении. В настоящее время Мила Озджан доставлена к родственникам в Турцию», – рассказали в посольстве.

    В посольстве уточнили, что пропавшая россиянка – Юлия Озджан. В списках пропавших фигурирует и ее супруг, гражданин Турции. Их малолетняя дочь Мила, у которой есть и российское, и турецкое гражданство, выжила.

    Консульский отдел поддерживает контакт с родными ребенка. Паром, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся в воскресенье. Жертвами крушения стали восемь человек, еще 20 пассажиров считаются пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром перевернулся в нескольких километрах от побережья города Гирне. Затонувшее судно опустилось на глубину 514 метров.

    Руководство Северного Кипра рассматривает вероятность столкновения парома с неопознанным препятствием.

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    31 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Фидан: Анкара обсуждает с Москвой и Киевом безопасность судоходства в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара поддерживает постоянную связь с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности навигации в акватории Черного моря, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

    Заявление прозвучало по итогам заседания политического и оборонного комитета Мекканского пакта в Стамбуле, передает ТАСС. «Обеспечение безопасности судоходства, действительно, остается большой проблемой, причем не только для Черного моря, но теперь и для глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Турции.

    По словам министра, зерновые грузы не попадают на мировые рынки, из-за чего Анкара получает множество запросов от разных государств. Фидан добавил, что при возникновении необходимых условий турецкая сторона готова содействовать заключению нового договора, аналогичного прежней зерновой сделке.

    Напомним, МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового зернового коридора.

    Ранее Анкара предложила сторонам конфликта мораторий на военные действия в акватории.

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    31 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Ekonomim: Зерно подорожает из-за атак в Черном море

    Ekonomim: Мировое зерно подорожает на 12% из-за атак на суда

    Tекст: Мария Иванова

    Непрекращающиеся удары украинских беспилотников по торговым судам в Черном море серьезно угрожают стабильности мирового продовольственного рынка и могут спровоцировать резкий скачок стоимости пшеницы.

    Ситуация с атаками на суда в Черном море может привести к росту мировых цен на зерно на 10-12%, пишет газета Ekonomim со ссылкой на представителей турецкого бизнеса, передает РИА «Новости».

    Напряженность в регионе усилилась после удара по судну Lider Bordo Mavi под управлением турецкого оператора у берегов Туапсе. На следующий день было атаковано судно Lider Kocatepe, направленное для его буксировки.

    «Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10%», – заявил председатель Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайчы. Турецкая ассоциация судовладельцев представила доклад о нападениях на торговые суда, согласно которому только в июле украинские силы атаковали более 206 судов.

    Генеральный директор Transbosphor Denizcilik Мустафа Джан отметил, что интенсивность атак на торговые суда в Черном море значительно выросла за последний месяц. По его словам, если этот процесс продлится пять месяцев, около 150 судов могут отправиться на металлолом, а около 20 ведущих судовладельцев могут исчезнуть с рынка. Судовладельцы уже не получают достаточной прибыли, их финансовая устойчивость снижается.

    Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, ранее заявлял посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа МИД Турции вызвал украинского посла из-за атак на турецкие суда в Черном море.

    Ранее беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру STAR II.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    1 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке продлилась полтора часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели полуторачасовые переговоры в Бишкеке на полях саммита ШОС.

    Беседа политиков стартовала вечером, в 19.42 по местному времени, передает РИА «Новости». Диалог глав государств продолжался около полутора часов.

    Напомним, лидеры двух стран провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Президент России назвал Турцию одним из привилегированных партнеров во внешней политике и экономике.

    Стороны детально обсудили реализацию совместного проекта по строительству атомной электростанции «Аккую».

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    1 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    Эрдоган сообщил о планах Турции развивать отношения с ШОС

    Президент Турции Эрдоган заявил о намерении расширять сотрудничество с ШОС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Бишкеке объявил о намерении страны развивать всестороннее сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества.

    Анкара планирует расширять взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Выступая на саммите «ШОС плюс» в Бишкеке, политик подчеркнул важность совместной работы.

    «Мы считаем, что организация может играть роль и в таких сферах, как обеспечение энергоресурсами. Мы продолжим развивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества по всем направлениям», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    На полях мероприятия турецкий лидер провел неформальную встречу с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

    Еще в 2024 году Анкара заявляла о стремлении стать полноправным членом этой организации.

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    1 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин заявил о высоком уровне сотрудничества России и Турции

    Путин обсудил с Эрдоганом строительство АЭС «Аккую» на саммите ШОС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подтвердил сохранение высокого уровня экономического взаимодействия с Турцией на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В рамках мероприятия состоялись двусторонние переговоры с президентом Турции. Стороны обсудили текущее состояние партнерства между двумя странами.

    «Уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне», – сказал Путин. Он также обратил внимание на успешное развитие двусторонних инициатив.

    Российский лидер добавил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов.

    В качестве одного из главных примеров такого взаимодействия он назвал строительство атомной электростанции «Аккую».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

    Глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил планы по вводу станции в эксплуатацию в 2026 году.

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    1 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Россия и Турция призвали к устойчивому перемирию в Персидском заливе

    МИД: Россия и Турция призвали к устойчивому перемирию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместители министров иностранных дел России и Турции Георгий Борисенко и Муса Кулаклыкая обсудили ближневосточную повестку и необходимость стабилизации ситуации в регионе, сообщил МИД.

    Политические консультации дипломатов по проблемам Ближнего Востока и Африки прошли в понедельник в Москве, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Главной темой двусторонней встречи стало резкое обострение обстановки в регионе.

    «При рассмотрении ситуации в Ближневосточном регионе значительное внимание было уделено взрывоопасной обстановке, созданной в Персидском заливе и вокруг него агрессией США и Израиля против Ирана. Акцентирована необходимость устойчивого и полного прекращения огня в этом стратегически важном районе мира с целью скорейшего перезапуска политико-дипломатического процесса для выработки долгосрочного комплексного мирного соглашения на базе «Исламабадского меморандума», – говорится в заявлении дипведомства.

    Стороны поддержали усилия региональных посредников по возобновлению безопасной и беспрепятственной навигации через Ормузский пролив. Также российская делегация поделилась с турецкими коллегами инициативами в рамках обновленной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    В августе заместитель главы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала стороны к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта.

    В июне российские дипломаты представили дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    Россия сделала большой шаг в сторону освобождения от зависимости в сфере автомобилестроения. Почти половину критических компонентов в автопроме уже удалось заместить, отчитался Минпромторг. До 2022 года Россия зависела от западных автокомплектующих, теперь - от Китая. Однако нам нужно иметь отечественное. Какую выгоду получат российские потребители и экономика? Подробности

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    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы

    Депутаты Верховной рады не хотят работать в подвале. А переселяют их туда из-за массированных атак БПЛА по украинской столице и окрестностям – ее на протяжении многих дней практически беспрерывно атакуют сотни дронов. Это явление в Киеве уже нарекли «беспилотной каруселью». Эксперты отмечают – теперь законодателям, ранее одобрявшим военные инициативы Зеленского, придется на себе ощутить все последствия и опасности военного конфликта. Но изменит ли это что-то в Раде? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Почему исландцы отвергли Евросоюз

    Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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