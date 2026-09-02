Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».11 комментариев
Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула
Два турецких судна столкнулись в Мраморном море
Два сухогруза под турецким флагом столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври. Речь идет о судах Alsu и Tugberk İmamoğlu.
Два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври, передает ТАСС. Речь идет о судах Alsu и Tugberk imamoglu.
«На Alsu нет визуально заметных повреждений, на борту Tugberk imamoglu были 10 членов экипажа, с которыми сейчас нет связи», – сообщило управление губернатора Стамбула.
В район инцидента направлены поисково-спасательные отряды, подразделения береговой охраны, вертолеты и буксиры. Причины столкновения судов в настоящее время устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Мраморном море у побережья Стамбула загорелся сухогруз.
В конце августа у берегов турецкой провинции Кастамону спасатели эвакуировали экипаж тонущего судна Svetoslava.
Весной в северной части Стамбула контейнеровоз Kappa сел на мель у берега Босфора.