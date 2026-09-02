Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».11 комментариев
В Киевской области сгорели три склада
В Бучанском районе Киевской области после ночной воздушной тревоги произошел пожар, в результате которого сгорели три складских помещения, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Три складских помещения сгорели в Бучанском районе Киевской области. Отмечается, что ночью в регионе действовал режим воздушной тревоги, передает ТАСС.
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