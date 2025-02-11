Посол Мирошник заявил о медицинских экспериментах на мирных жителях и военных на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Мирошника, украинская сторона проводит рискованные медицинские эксперименты на раненых военнослужащих и мирных жителях, передает РИА «Новости».

Посол считает, что Украина используется как полигон для экспериментов, которые «в цивилизованном мире» были бы невозможны.

Он отметил, что на Украине отсутствует проверка лицензий на медицинские процедуры, что позволяет вводить любые препараты и проводить эксперименты с вакцинами и вирусами без контроля.

Эксперименты предполагают сбор данных о реакции организмов на различные препараты и методы лечения. Мирошник рассказал что такие действия совершались на раненых военнослужащих и пострадавших мирных жителях без их согласия.

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