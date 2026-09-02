Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии

Tекст: Катерина Туманова

«Это секрет, военная тайна», – ответил президент России на вопрос, могут ли объекты ВПК на территории Британии, связанные с Украиной, стать для России военными целями.



Кроме того он подтвердил, что военные объекты на Украине являются законной целью для российской армии. «Любые военные объекты на Украине – наша законная цель, британские, какие угодно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия.

Ранее власти Британии одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.