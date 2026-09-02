Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».10 комментариев
Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии ответил на вопрос, могут ли стать военными целями ВС РФ объекты на территории Британии.
«Это секрет, военная тайна», – ответил президент России на вопрос, могут ли объекты ВПК на территории Британии, связанные с Украиной, стать для России военными целями.
Кроме того он подтвердил, что военные объекты на Украине являются законной целью для российской армии. «Любые военные объекты на Украине – наша законная цель, британские, какие угодно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия.
Ранее власти Британии одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.