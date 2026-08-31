В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.
В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.
Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.
В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.
Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.
До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.
Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.