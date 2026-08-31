Tекст: Валерия Городецкая

В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.