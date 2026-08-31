В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Ростовского студента решили наградить за спасение ребенка после атаки БПЛА
Слюсарь: Ростовского студента наградят за спасение ребенка после атаки БПЛА
Студента-медика пятого курса РостГМУ Леонида Липовича, спасшего жизнь девочке после атаки беспилотников, представят к региональной награде, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Слюсарь в своем канале в Max сообщил, что дал соответствующее поручение. Молодой человек оказал критически важную первую помощь тяжелораненому ребенку и помог доставить его в медицинское учреждение.
«Дал поручение представить к региональной награде Леонида Липовича – студента-медика 5-го курса РостГМУ. Благодаря его грамотным и оперативным действиям удалось спасти жизнь девочке», – написал глава региона.
Напомним, число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 11 человек. Двое детей получили тяжелые минно-взрывные травмы и переломы.
Месяцем ранее власти ввели режим ЧС в Ростове-на-Дону из-за налета беспилотников.