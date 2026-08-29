Число раненых при ударе по Ростовской области достигло 11 человек

Tекст: Вера Басилая

По уточненной информации, в результате сегодняшней ночной воздушной атаки в Аксайском районе пострадали еще три человека. Всего в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 11 человек. На данный момент в больницах Ростова и Аксайского района находятся девять человек, из них четыре ребенка, сообщил в Max Слюсарь.

Врачи оценивают состояние восьми пострадавших как средней тяжести. Одна девочка получила тяжелые травмы, медики уже провели необходимую операцию. Специалисты продолжают оказывать всю требуемую помощь.

Жителей поврежденных домов в Ростове-на-Дону перевели в пункты временного размещения. Полиция оцепила места падения обломков, организован мобильный пункт приема граждан. В Аксайском районе повреждения получили частные домовладения, местные власти начали оценку ущерба.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате этой массированной атаки в Ростовской области пострадали семь человек.