Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Воробьев сообщил об атаке беспилотника на магазин в Подмосковье
БПЛА атаковал магазин и повредил поликлинику в подмосковном Павловском Посаде
Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде, взрывной волной повреждена рядом расположенная поликлиника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Беспилотный летательный аппарат врезался в здание магазина «Магнит» в подмосковном Павловском Посаде. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что от взрывной волны пострадала поликлиника, расположенная по соседству.
«Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника», – заявил глава региона в Mах.
Во взрослом отделении медицинского учреждения выбито 46 окон, наибольший урон нанесен двум кабинетам. Детское отделение осталось целым. Губернатор подчеркнул, что поликлиника продолжает работу и принимает пациентов в обычном режиме, за исключением кабинета физиотерапии, который временно закрыт.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они занимаются уборкой помещений, оценкой ущерба и подготовкой к восстановлению выбитых стекол. Власти Подмосковья намерены в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденное здание медицинского учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область.
За два дня до этого в результате падения дрона в Раменском округе погиб пожилой местный житель.
В начале месяца при ударе беспилотника по промышленной зоне в Чехове пострадали десять человек.