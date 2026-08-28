Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Глава МИД Ирана Аракчи призвал США выполнять обязательства
Тегеран требует от Вашингтона выстраивать доверительные отношения и неукоснительно соблюдать взятые на себя международные договоренности, отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи обратился к американским властям с призывом изменить риторику, передает РИА «Новости».
«США должны строить доверие, вести разговор с уважением, признать наши права и придерживаться обязательств», – подчеркнул министр в заявлении в соцсети.
Помимо этого, политик рассказал о состоявшихся переговорах с катарским коллегой. Встреча прошла при участии министра иностранных дел Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскрыл обязательство США по невмешательству во внутренние дела республики.
В середине августа дипломат назвал действия Вашингтона в Ормузском проливе крупной ошибкой.
Ранее глава иранского ведомства обсудил с премьер-министром Катара текущее состояние дипломатических контактов с американской стороной.