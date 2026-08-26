Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
NBC: Удары Ирана на Ближнем Востоке обойдутся США в миллиарды долларов
Иранские ракетные и дроновые удары нанесли объектам разведки и системам наблюдения США на Ближнем Востоке ущерб масштабнее любого другого, с которым сталкивались американские спецслужбы, сообщает NBC со ссылкой источники.
«Иранские ракетные и дроновые удары нанесли ущерб разведывательным постам и оборудованию наблюдения США на Ближнем Востоке, превышающий любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы, и обойдется в миллиарды долларов на восстановление», – говорится в материале NBC.
Телеканал ссылается на четырех источников, знакомых с ситуацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил, что ряд военных объектов США, подвергшихся ответным ударам Ирана, не имеет смысла восстанавливать.
Телеканал CNN сообщил о непригодности некоторых американских военных объектов для дальнейшего использования.