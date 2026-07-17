В Иране призвали население оптимизировать потребление электроэнергии

В Минэнерго Ирана призвали экономить электричество после ударов США

Tекст: Дарья Григоренко

Министерство энергетики Ирана обратилось к населению с просьбой оптимизировать энергопотребление после американских ударов по южным регионам страны, передает РИА «Новости».

«Чтобы помочь обеспечить стабильное электроснабжение южных провинций, которые сейчас сталкиваются с сильной жарой и атаками на объекты энергоснабжения, в часы пикового потребления пусть каждая семья выключит кондиционер всего на один час», – сообщается в официальном заявлении правительства Ирана.

Ведомство ранее сообщало о повреждении линий электропередачи в Бендер-Аббасе провинции Хормозган. Кроме того, в последние дни целями обстрелов стали порты и коммуникационные вышки возле Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли серию новых ударов по иранским городам Бендер-Аббас и Сирик.

Центральное командование ВС США отчиталось о поражении около 140 различных целей на территории исламской республики.

Весной из-за атак на электростанции без света остались Тегеран и несколько северных провинций страны.