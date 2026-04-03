Лавров: Москва и Каир выступают за немедленное урегулирование конфликта в Иране
Россия и Египет выступают за немедленное прекращение боевых действий вокруг Ирана и подчеркивают необходимость дипломатического урегулирования кризиса с учетом интересов всех стран региона, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.
«И Россия, и Египет выступают за немедленное прекращение боевых действий, за возвращение к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся разногласий при обеспечении интересов безопасности всех без исключения государств региона, включая и дружественные нам арабские страны Персидского залива, и Ирак, и Иорданию, Сирию, Ливан и, конечно же, Исламскую республику Иран», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, Лавров сообщил, что по итогам переговоров России и Египта достигнута договоренность о проведении в этом году российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел.
Ранее МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Лавров заявлял о готовности России стать посредником по Ирану.
Посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.