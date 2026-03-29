Киберполиция напомнила, какие «арии» поют мошенники при телефонном звонке

Tекст: Катерина Туманова

По данным, УМВД России по Брянской области, мошенники используют психологические приемы, многочасовые уговоры и даже грубое запугивание жертв. Они звонят от имени сотрудников поликлиник, социальных фондов, банков, правоохранительных органов или Госуслуг.

«Срочно меняем ваш электронный медицинский полис», «на вас оформляется кредит», «планируете продлевать договор на вашу сим-карту», «надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации». Все эти «арии мошенников» – повод просто положить трубку и прекратить разговор!» – сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что необходимо отказаться от любых переводов средств на счета третьих лиц, так называемые «безопасные счета», которых не существует, а также ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из СМС.



