Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»

Tекст: Ольга Иванова

Агрессор, совершивший террористическую атаку на танкер «Арктик-Метагаз» в Средиземном море, должен нести ответственность за причинённый ущерб, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает ТАСС. На совещании коллегии подчеркнули: возмещение убытков должно происходить в строгом соответствии с международным законодательством.

Там отметили, что Россия намерена использовать все собранные доказательства для формирования своей позиции по этому инциденту. Основная задача – добиться, чтобы именно агрессор компенсировал нанесённый ущерб.

Минтранс России ранее сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

Глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа в этом нападении.

Позднее итальянский телеканал Rai показал кадры дрейфующего без экипажа судна у берегов Лампедузы.