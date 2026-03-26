Tекст: Катерина Туманова

«В Шосткинский район противник перебрасывает карательные отряды из состава 33 ошп, которые должны «мотивировать» отказников из состава 210 ошп «Берлинго» (свыше 40 человек отказались выполнять задачи), а также «воздействовать» на местное население, чтобы не допустить его эвакуацию на российскую территорию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они добавили, что украинские «волонтеры» активно собирают военнослужащим ВСУ, выполняющим задачи на этом участке фронта, медицинские препараты первой помощи, в том числе жгуты.

А штурмовые группы «Севера» продвинулись в Сумском районе на 18 участках и в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 350 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись с боями на четырех участках до 1300 метров. Один военнослужащий ВСУ при этом был взят в плен.

На Харьковском участке фронта «Северяне» громили ВСУ в районах Весёлого, Рубежного, Варваровки, Великого Бурлука, Верхней Писаревки, пгт Рогань и Кочеток.

На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурм-группы продвинулись на двух участках до 800 метров. В плен взят один украинский боевик.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Два военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сообщали, что командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыла.