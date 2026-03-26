«Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать
Российские бойцы группировки войск «Север» на Сумском направлении громили живую силу и технику ВСУ в районах Мануховки, Иволжанского, Кондратовки, Семёновки, города Бахмач и села Хотень, узнав, как ВСУ заставляют нежелающих воевать браться за оружие.
«В Шосткинский район противник перебрасывает карательные отряды из состава 33 ошп, которые должны «мотивировать» отказников из состава 210 ошп «Берлинго» (свыше 40 человек отказались выполнять задачи), а также «воздействовать» на местное население, чтобы не допустить его эвакуацию на российскую территорию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Они добавили, что украинские «волонтеры» активно собирают военнослужащим ВСУ, выполняющим задачи на этом участке фронта, медицинские препараты первой помощи, в том числе жгуты.
А штурмовые группы «Севера» продвинулись в Сумском районе на 18 участках и в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 350 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись с боями на четырех участках до 1300 метров. Один военнослужащий ВСУ при этом был взят в плен.
На Харьковском участке фронта «Северяне» громили ВСУ в районах Весёлого, Рубежного, Варваровки, Великого Бурлука, Верхней Писаревки, пгт Рогань и Кочеток.
На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурм-группы продвинулись на двух участках до 800 метров. В плен взят один украинский боевик.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Два военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.
