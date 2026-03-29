В Ленобласти за ночь сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения
С начала дрон-атаки на Ленинградскую области в ночь на воскресенье сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения, при этом данных о пострадавших не поступало, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
«С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга», – написал он.
Часом ранее губернатор сообщал, что в порту Усть-Луга есть повреждения. Данных о пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, Дрозденко сообщал о 18 сбитых над Ленинградской областью БПЛА. Пассажиров рейса Белград – Петербург отправили из Хельсинки в Сербию из-за дронов в субботу. Аэропорт Пулково стал принимать и выпускать рейсы по согласованию в ночь на воскресенье.