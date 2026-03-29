Губернатор Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью дронах
В ночь на воскресенье, в 2.40 губернатор региона Александр Дрозденко в Max-канале объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, по состоянию на 4.55 силы ПВО уничтожили 18 дронов.
«Сбито 18 БПЛА. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Отражение атаки продолжается», – написал он.
Напомним, днем ранее, в субботу, Дрозденко сообщал о 18 сбитых над Ленинградской областью БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиров рейса Белград – Петербург отправили из Хельсинки в Сербию из-за дронов в субботу. Аэропорт Пулково стал принимать и выпускать рейсы по согласованию.