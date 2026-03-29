Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами
Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит?
Ближневосточный конфликт внес определенные изменения в отдых россиян, однако внутренний туризм от этого практически никак не выиграл. «Мы не видим связи мировых проблем и внутреннего туризма. Тем, кто хотел купаться в Дубае или на Мальдивах, мы не можем предложить какую-то адекватную замену внутри России. Это другой тип отдыха, разные интересы, разные доходы. Если они не смогли сейчас поехать в Дубай, то вряд ли летом поедут в Анапу, скорее они выберут другое зарубежное направление – Турцию, Египет или Европу. Пока мы не видим никакого прироста спроса внутри России на фоне ближневосточных проблем», – говорит Сергей Ромашкин, руководитель турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Однако туристические потоки за границей все-таки перераспределяются. «Часть тех, кто планировал поездки в ОАЭ, переключились на Египет. Это привело к росту цен на египетском направлении – примерно в полтора раза. На стоимость влияет сразу несколько факторов: ослабление рубля, подорожание валюты на 8–10 рублей, а также рост стоимости авиаперевозок из-за увеличения топливного сбора», – говорит Галина Дехтярь, профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ Президентской академии.
По ее словам, в целом на майские праздники каких-то неожиданных изменений не произошло: Египет и Турция остаются ключевыми направлениями, также сохраняется интерес к странам Юго-Восточной Азии. «При этом туристы обращают внимание на рост цен уже на месте – подорожали трансферы, экскурсии и сопутствующие услуги. Это напрямую влияет на общий бюджет поездки, поскольку люди заранее рассчитывают, сколько средств им потребуется», – говорит Дехтярь.
Внутри России, по словам эксперта, также фиксируется рост цен, в том числе на транспортные услуги, что дополнительно повышает стоимость отдыха. При этом сами майские праздники в этом году короткие – фактически по три дня, что также подогревает спрос и, как следствие, цены, в результате часть граждан, несмотря на наличие спроса, скорее всего, ограничится отдыхом на дачных участках, считает Дехтярь.
Однако Сергей Ромашкин из АТОР замечает, что среднегодовая динамика по рынку в целом (и на майские, и на летний отдых) составляет 4-6%. «Некоторые регионы – например Москва – торгуются по прошлогодним ценам. Такое бывает. Видимо, на фоне стагнации спроса отели и другие участники рынка решили, что дальше разгонять цены нет возможности, предел достигнут», – говорит Ромашкин.
По его словам, на майские праздники популярные направления не менялись. В пятерку лидеров входят две столицы, Краснодарский край, Крым и Подмосковье. Это достаточно короткие поездки, поэтому средний чек на три дня составляет 20-30 тыс. рублей на человека без учета дороги, а на семью из четырех человек – 70-80 тыс. рублей, говорит собеседник. Средний чек пляжного отдыха на 9-10 дней без учета дороги он оценивает в 50-55 тыс. рублей на человека и в 120-130 тыс. рублей на семью из двух взрослых и ребенка.
По данным «Островка», средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники в 2026 году по России составляет 6,5 тыс. рублей – на 5% выше, чем в 2025 году (6,2 тыс. рублей). А средняя стоимость забронированной ночи на курортах Крыма составляет 6,6 тыс. рублей – на 14% больше, чем в прошлом году (5,8 тыс. рублей); в Краснодарском крае – 6,95 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в 2025 (6,5 тыс. рублей). Средняя продолжительность поездки остается стабильно высокой – около восьми дней.
При этом в целом спрос на туризм внутри страны охлаждается уже второй год подряд. «Я напомню, что все предыдущие четыре года внутренний туризм рос со скоростью 10-12% ежегодно. В прошлом году рост составил 3,5-4%, и если в 2026 году рынок вырастет на 3-4%, то это будет очень хорошим результатом», – считает Ромашкин.
Основная причина охлаждения спроса – экономическая.
«Россияне стали экономить, переходить к сберегательной модели поведения. Они стали меньше ходить в рестораны, меньше покупать одежды и обуви, и даже меньше выпили коньяка и водки в прошлом году. Это плохой знак и для туризма, и мы уже видим охлаждение спроса»,
– говорит Ромашкин. Есть, конечно, уникальный регион – Анапа, который с самого начала года начал распродаваться как пирожки. Но это скорее исключение.
«Особенность прошлого и этого годов в том, что регионы движутся разнонаправленно по числу туристов. Если раньше они все вместе либо падали, либо росли, то в этом году отмечается сильный разброс по процентам между ростом лидеров и падением аутсайдеров. Так, Анапа растет на 40-50%, и это случилось еще до заявления на этой неделе вице-премьера Виталия Савельева об открытии пляжа к 1 июню. Высокий спрос был с самого января. Анапа – это абсолютный лидер по процентному приросту. Больше ни у кого такого нет», – говорит Ромашкин.
«В абсолютных цифрах результаты Анапы будут посередине между хорошим 2024 годом, когда курорт посетили 4,5 млн туристов, и провальным прошлым годом, когда поток упал вдвое – до 2,2 млн. В этом году ожидаем 3,2 млн туристов в Анапе», – говорит Сергей Ромашкин.
На 15% растет спрос на Крым. «Это единственный регион, который позволил себе удорожание не 5%, а 10%. Прошлый год был чрезвычайно удачен для Крыма, и там решили, что туристы выкупят и по такой цене», – говорит вице-президент АТОР.
В числе аутсайдеров эксперт называет Дагестан.
«Это наша туристическая звезда, которая много лет была основным драйвером на Северном Кавказе. А в этом году по какой-то непонятной нам причине поток туристов снижается на 16-17%, хотя заметного роста цен здесь нет»,
– говорит Сергей Ромашкин.
В Краснодарском крае удивляет падение турпотока в Сочи. В целом, по его словам, Краснодарский край примет около 17 млн туристов. На первом месте будет Сочи с потоком в 8 млн туристов, второе и третье места разделят Анапа и Геленджик, где турпоток ожидается на уровне более 3 млн. Между тем турпоток в Сочи падает на 10%, и пока не совсем ясно, хватит ли Анапе прироста, чтобы закрыть провал в Сочи, и если нет, то может получиться нулевой прирост по краю, указывает эксперт.
Почему поток туристов в Сочи падает? «Первая гипотеза, что Сочи может отталкивать часть туристов тем, что он на 20% дороже Анапы. Вторая, что аэропорт в Сочи, который должен быть преимуществом, превратился в недостаток. Туристы говорят, что озабочены не безопасностью, а тем, что не хотят проводить в аэропорту по 4–24 часа из-за задержек рейсов. Поэтому они выбирают направления, не связанные с перелетами, как ни странно», – говорит Ромашкин.
«Кавказские Минеральные Воды и в целом санаторный туризм падает во всех регионах на 10%. Полагаем, что причина в высокой стоимости. Санаторный отдых и так самый дорогой вид внутреннего туризма. Стоимость суток по нему складывается более высокая, так как лечение входит в цену. И если пляжный отдых длится от 9-10 дней, то в санаториях – от 12-14 дней. Средний чек там еще в прошлом году перевалил за 100 тыс. рублей на человека. Видимо, уже не каждый желающий готов потратить сотку на санаторий, или решили ездить в санаторий не каждый год, а через год. Туристы либо копят деньги, либо считают, что запаса здоровья хватает на два года», – заключает вице-президент АТОР.