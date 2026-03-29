  Лента новостей
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk
    В Ливии призвали к международному расследованию атаки на российский газовоз
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 13:30 • Экономика

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит?

    Ближневосточный конфликт внес определенные изменения в отдых россиян, однако внутренний туризм от этого практически никак не выиграл. «Мы не видим связи мировых проблем и внутреннего туризма. Тем, кто хотел купаться в Дубае или на Мальдивах, мы не можем предложить какую-то адекватную замену внутри России. Это другой тип отдыха, разные интересы, разные доходы. Если они не смогли сейчас поехать в Дубай, то вряд ли летом поедут в Анапу, скорее они выберут другое зарубежное направление – Турцию, Египет или Европу. Пока мы не видим никакого прироста спроса внутри России на фоне ближневосточных проблем», – говорит Сергей Ромашкин, руководитель турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Однако туристические потоки за границей все-таки перераспределяются. «Часть тех, кто планировал поездки в ОАЭ, переключились на Египет. Это привело к росту цен на египетском направлении – примерно в полтора раза. На стоимость влияет сразу несколько факторов: ослабление рубля, подорожание валюты на 8–10 рублей, а также рост стоимости авиаперевозок из-за увеличения топливного сбора», – говорит Галина Дехтярь, профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ Президентской академии.

    По ее словам, в целом на майские праздники каких-то неожиданных изменений не произошло: Египет и Турция остаются ключевыми направлениями, также сохраняется интерес к странам Юго-Восточной Азии. «При этом туристы обращают внимание на рост цен уже на месте – подорожали трансферы, экскурсии и сопутствующие услуги. Это напрямую влияет на общий бюджет поездки, поскольку люди заранее рассчитывают, сколько средств им потребуется», – говорит Дехтярь.

    Внутри России, по словам эксперта, также фиксируется рост цен, в том числе на транспортные услуги, что дополнительно повышает стоимость отдыха. При этом сами майские праздники в этом году короткие – фактически по три дня, что также подогревает спрос и, как следствие, цены, в результате часть граждан, несмотря на наличие спроса, скорее всего, ограничится отдыхом на дачных участках, считает Дехтярь.

    Однако Сергей Ромашкин из АТОР замечает, что среднегодовая динамика по рынку в целом (и на майские, и на летний отдых) составляет 4-6%. «Некоторые регионы – например Москва – торгуются по прошлогодним ценам. Такое бывает. Видимо, на фоне стагнации спроса отели и другие участники рынка решили, что дальше разгонять цены нет возможности, предел достигнут», – говорит Ромашкин.

    По его словам, на майские праздники популярные направления не менялись. В пятерку лидеров входят две столицы, Краснодарский край, Крым и Подмосковье. Это достаточно короткие поездки, поэтому средний чек на три дня составляет 20-30 тыс. рублей на человека без учета дороги, а на семью из четырех человек – 70-80 тыс. рублей, говорит собеседник. Средний чек пляжного отдыха на 9-10 дней без учета дороги он оценивает в 50-55 тыс. рублей на человека и в 120-130 тыс. рублей на семью из двух взрослых и ребенка.

    По данным «Островка», средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники в 2026 году по России составляет 6,5 тыс. рублей – на 5% выше, чем в 2025 году (6,2 тыс. рублей). А средняя стоимость забронированной ночи на курортах Крыма составляет 6,6 тыс. рублей – на 14% больше, чем в прошлом году (5,8 тыс. рублей); в Краснодарском крае – 6,95 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в 2025 (6,5 тыс. рублей). Средняя продолжительность поездки остается стабильно высокой – около восьми дней.

    При этом в целом спрос на туризм внутри страны охлаждается уже второй год подряд. «Я напомню, что все предыдущие четыре года внутренний туризм рос со скоростью 10-12% ежегодно. В прошлом году рост составил 3,5-4%, и если в 2026 году рынок вырастет на 3-4%, то это будет очень хорошим результатом», – считает Ромашкин.

    Основная причина охлаждения спроса – экономическая.

    «Россияне стали экономить, переходить к сберегательной модели поведения. Они стали меньше ходить в рестораны, меньше покупать одежды и обуви, и даже меньше выпили коньяка и водки в прошлом году. Это плохой знак и для туризма, и мы уже видим охлаждение спроса»,

    – говорит Ромашкин. Есть, конечно, уникальный регион – Анапа, который с самого начала года начал распродаваться как пирожки. Но это скорее исключение.

    «Особенность прошлого и этого годов в том, что регионы движутся разнонаправленно по числу туристов. Если раньше они все вместе либо падали, либо росли, то в этом году отмечается сильный разброс по процентам между ростом лидеров и падением аутсайдеров. Так, Анапа растет на 40-50%, и это случилось еще до заявления на этой неделе вице-премьера Виталия Савельева об открытии пляжа к 1 июню. Высокий спрос был с самого января. Анапа – это абсолютный лидер по процентному приросту. Больше ни у кого такого нет», – говорит Ромашкин.

    «В абсолютных цифрах результаты Анапы будут посередине между хорошим 2024 годом, когда курорт посетили 4,5 млн туристов, и провальным прошлым годом, когда поток упал вдвое – до 2,2 млн. В этом году ожидаем 3,2 млн туристов в Анапе», – говорит Сергей Ромашкин.

    На 15% растет спрос на Крым. «Это единственный регион, который позволил себе удорожание не 5%, а 10%. Прошлый год был чрезвычайно удачен для Крыма, и там решили, что туристы выкупят и по такой цене», – говорит вице-президент АТОР.

    В числе аутсайдеров эксперт называет Дагестан.

    «Это наша туристическая звезда, которая много лет была основным драйвером на Северном Кавказе. А в этом году по какой-то непонятной нам причине поток туристов снижается на 16-17%, хотя заметного роста цен здесь нет»,

    – говорит Сергей Ромашкин.

    В Краснодарском крае удивляет падение турпотока в Сочи. В целом, по его словам, Краснодарский край примет около 17 млн туристов. На первом месте будет Сочи с потоком в 8 млн туристов, второе и третье места разделят Анапа и Геленджик, где турпоток ожидается на уровне более 3 млн. Между тем турпоток в Сочи падает на 10%, и пока не совсем ясно, хватит ли Анапе прироста, чтобы закрыть провал в Сочи, и если нет, то может получиться нулевой прирост по краю, указывает эксперт.

    Почему поток туристов в Сочи падает? «Первая гипотеза, что Сочи может отталкивать часть туристов тем, что он на 20% дороже Анапы. Вторая, что аэропорт в Сочи, который должен быть преимуществом, превратился в недостаток. Туристы говорят, что озабочены не безопасностью, а тем, что не хотят проводить в аэропорту по 4–24 часа из-за задержек рейсов. Поэтому они выбирают направления, не связанные с перелетами, как ни странно», – говорит Ромашкин.

    «Кавказские Минеральные Воды и в целом санаторный туризм падает во всех регионах на 10%. Полагаем, что причина в высокой стоимости. Санаторный отдых и так самый дорогой вид внутреннего туризма. Стоимость суток по нему складывается более высокая, так как лечение входит в цену. И если пляжный отдых длится от 9-10 дней, то в санаториях – от 12-14 дней. Средний чек там еще в прошлом году перевалил за 100 тыс. рублей на человека. Видимо, уже не каждый желающий готов потратить сотку на санаторий, или решили ездить в санаторий не каждый год, а через год. Туристы либо копят деньги, либо считают, что запаса здоровья хватает на два года», – заключает вице-президент АТОР.

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит?

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев

    Зеленский утверждает, что подписал соглашения о военном сотрудничестве уже с двумя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Может ли глава киевского режима дать арабским монархиям то, что им действительно необходимо – и зачем ему самому подобного рода сделка? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

