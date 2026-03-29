    Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 15:52 • В мире

    Изгнание русских приводит Прибалтику к исламизации

    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    «Мне стыдно за свою страну... перед людьми, которые здесь всю жизнь пахали, а теперь их просто топчут». Такими словами латвийские политики комментируют действия собственных властей, направленные на изгнание коренных русских жителей этой страны. Однако в итоге самые радикальные местные националисты бьют тревогу: вместо русских в Латвию приезжают совсем не те, кого они хотели бы видеть.

    Латвийские власти очень беспокоит то, что Евросоюз все никак не может согласовать очередной пакет антироссийских санкций. И поэтому Рига решила действовать самостоятельно. Правление партии «Новое единство», в рядах которой состоит премьер-министр Эвика Силиня, поставило задачу – до конца 2026 года полностью разорвать все экономические отношения с РФ. Силиня поручила правительству разработать план, как прекратить пассажирские перевозки общественным транспортом в РФ, а также задушить латвийский экспорт в Россию и импорт оттуда же.

    Силиня крайне недовольна тем, что экономический взаимообмен между двумя государствами не только не уничтожен полностью, но даже начал обнаруживать признаки роста. Так, в декабре 2025 года (по сравнению с декабрем 2024-го) экспорт из Латвии в Российскую Федерацию вырос на 15,3% и составил 70,5 млн евро. Как подсчитали в Банке Латвии, даже сейчас полный обрыв экономического взаимообмена с Россией будет стоить этой прибалтийской республике 2% ВВП. Но Силиня подчеркивает, что она за ценой не постоит. По ее мнению, торговля с Россией несет «опасность» для Латвии – а «безопасность», стало быть, куда важнее.

    Свой вклад в поддержание царящей в Прибалтике антирусской истерии внес и глава Службы госбезопасности (СГБ) Латвии Нормунд Межвиетс в интервью британскому изданию The Telegraph. Он уверяет, что Москва и Минск ведут «гибридную войну» против Латвии и вынашивают планы вторжения. И если такое вторжение произойдет, то «это будет не только конец нашей государственности, Латвии как государства, нашей суверенности, это будет и конец латышской этнической идентичности… они нас всех убьют».

    Поэтому латвийские власти, как могут, противостоят «гибридному влиянию» и избавляются от «последствий оккупации» – в лице проживающих в стране граждан России.

    Как известно, многие жители Латвии, которым в 1991 году отказали в ее гражданстве, позже взяли паспорта РФ и латвийские виды на жительство. С осени прошлого года этих людей в большом количестве увольняют с предприятий, признанных «стратегически важными»: из больниц, с железной дороги, теплосетей, водоснабжения и т. д.

    Некоторые предприятия попытались спасти своих работников. Так, Даугавпилсская региональная больница запросила разрешение СГБ на продолжение трудовых отношений с особо ценными сотрудниками. Аналогичный запрос направляла и «Латвийская железная дорога», а также «Рижские теплосети». «Эти сотрудники обладают специфическими компетенциями. Таких специалистов нет на рынке труда, а их обучение требует длительного времени», – сообщили «Латвийские железные дороги».

    Однако в Службе госбезопасности к таким просьбам относятся без энтузиазма. «Недостаток специалистов или более высокие расходы (на привлечение нового специалиста с увольнением прежнего – прим. ВЗГЛЯД) не считаются достаточным основанием для получения разрешения СГБ на трудоустройство граждан России или Беларуси в исключительном порядке», – объяснили в «охранке». Там добавили, что «трудовые отношения с гражданами государств-агрессоров на критически важных предприятиях необходимо прекращать, чтобы снизить риски безопасности».

    Активистка, правозащитница и политик из Даугавпилса Ольга Петкевич пытается помочь представителям медперсонала, уволенным из больницы в Даугавпилсе. Она задается вопросом: «Как медсестры или люди, которые убирают и раздают еду в больнице, могут угрожать национальной безопасности Латвии?.. У них ведь нет доступа к секретной информации. Их просто всех объединяют в одну группу только из-за того, что у них российский паспорт».

    Петкевич добавляет: «Бывают моменты, когда мне искренне стыдно за свою страну и действующие в ней порядки. Стыдно перед людьми, которые здесь всю жизнь пахали, а теперь их просто топчут непосильными требованиями и запросами…»

    Власти не щадят даже «хороших русских», лезущих из кожи вон, чтобы доказать свою лояльность Западу.

    В начале этого года правительство закрыло русскоязычное «Латвийское радио – 4» (филиал государственного медиаконцерна LSM), в коллективе которого числились и несколько граждан России. Некоторые бывшие журналисты «Латвийского радио – 4» сумели пристроиться в другие филиалы LSM – но их и там сразу стали преследовать. Главная причина – русский акцент, с которым они говорят на латышском языке. «Расовая дискриминация. Классический случай», – подчеркивает правозащитница из Юрмалы Елизавета Кривцова.

    Даже некоторые разумные латыши предупреждают, что государство своими действиями создает себе врагов на ровном месте. «Что дальше – из Нового Рижского театра с его нашумевшей «Долиной чудес» изгонят актеров-россиян и актрис-белорусок? – иронизирует местный журналист Арнис Клунис. – Высвободившиеся роли, наверное, отдадут парламентариям и функционерам из спецслужб – те превратят добротный спектакль в путешествие из долины чудес в страну дураков».

    Клунис проговаривает очевидную вещь: человек, загнанный в угол, не становится лояльнее; он становится злее. Публицист обращается к примеру из древности.

    «Высокопоставленные чиновники собственными руками начали формировать группу нелояльных государству людей, у которых теперь есть все основания ненавидеть Латвийскую Республику»,

    написал Клунис.

    А в конце марта Сейм Латвии принял поправки к «Закону об иммиграции». Теперь выданный ранее ВНЖ может быть аннулирован, если его обладатель в течение года совершил три административных нарушения. «Что это за нарушения такие? Да все что угодно – громко слушали телевизор в квартире, перешли на красный сигнал светофора, разместили георгиевскую ленточку в соцсетях. И я не утрирую. Официально это звучит так: нарушения в сфере общественного порядка, госуправления, дорожного движения или защиты прав детей», – пишет журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии.

    В исправленном законе появилась важная оговорка: новый порядок будет распространяться как на тех, кто живет в Латвии недолго, так и на тех, кто проживает в стране уже несколько десятилетий. «А кто в Латвии, будучи иностранцем, проживает десятилетия? Правильно – граждане России и Беларуси. И вот теперь от них избавляются бесконечными поправками – сдайте экзамен по языку, заполните антирусские и антироссийские анкеты, докажите финансовую состоятельность, не переходите дорогу в неположенном месте», – констатирует Стефанов.

    За последние несколько лет Латвию суммарно покинули более 10 тысяч граждан России. Кого-то депортировали, но большинство уехали сами, не дожидаясь, когда их насильно повезут в сторону российской границы. Зачастую вместе с ними уезжают, не желая расставаться, и их родственники, обладающие гражданством Латвии. Националисты этому только радуются, приговаривая, что «без русских – воздух чище».

    В итоге отъезд русских жителей Латвии, многие из которых пребывают еще в трудоспособном возрасте, только глубже погружает страну в демографическую пропасть. Одно время националисты рассчитывали, что восполнить недостаток населения удастся за счет приехавших к ним в страну украинских беженцев. Однако «нациков» ожидало жестокое разочарование – оказалось, что нахлынувшие в Латвию украинцы оказались теми же русскими, по крайней мере с точки зрения языка.

    Правозащитница Ольга Петкевич с иронией отмечает, что латышские националисты вышвыривают родившихся здесь русских и одновременно жалуются на массовый наплыв в Латвию жителей государств Азии.

    Недавно по этой теме вновь разгорелся новый скандал – когда страну облетели видеоролики из рижского района Плявниеки, где группа мусульман проводила на тротуаре намаз в честь праздника Ураза-байрам. У националистов случился взрыв паники – они кричали, что «это открытая агрессия против местных», и требовали не допустить «распространения болезни».

    Неонацистская партия «Национальное объединение» потребовала остановить миграцию из стран третьего мира. «Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией», – заявил депутат Сейма от «Нацобъединения» Эдвин Шноре. А его сопартиец Артурс Бутанс и вовсе считает, что теперь «происходит исламизация Латвии».

    И действительно, в Латвии происходит замещение коренного населения, и не только русского. «Последние три десятилетия националисты всех мастей в авангарде с «Национальным объединением» боролись с собственными жителями, у которых родной язык – русский. Нужно признать: в этой борьбе националисты действительно преуспели… – отмечает латвийский русскоязычный журналист Абик Элкин. – Ну а пока все силы и энергия политиков была направлена на местных жителей, в Латвию нагрянули гости. В большом количестве. И это было неизбежно. Как говорится, свято место пусто не бывает». Иначе говоря, люди, которые изгоняли русских ради «Латвии для латышей», создали в итоге Латвию для мигрантов из Азии.

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

