Изгнание русских приводит Прибалтику к исламизации

Tекст: Никита Демьянов

Латвийские власти очень беспокоит то, что Евросоюз все никак не может согласовать очередной пакет антироссийских санкций. И поэтому Рига решила действовать самостоятельно. Правление партии «Новое единство», в рядах которой состоит премьер-министр Эвика Силиня, поставило задачу – до конца 2026 года полностью разорвать все экономические отношения с РФ. Силиня поручила правительству разработать план, как прекратить пассажирские перевозки общественным транспортом в РФ, а также задушить латвийский экспорт в Россию и импорт оттуда же.

Силиня крайне недовольна тем, что экономический взаимообмен между двумя государствами не только не уничтожен полностью, но даже начал обнаруживать признаки роста. Так, в декабре 2025 года (по сравнению с декабрем 2024-го) экспорт из Латвии в Российскую Федерацию вырос на 15,3% и составил 70,5 млн евро. Как подсчитали в Банке Латвии, даже сейчас полный обрыв экономического взаимообмена с Россией будет стоить этой прибалтийской республике 2% ВВП. Но Силиня подчеркивает, что она за ценой не постоит. По ее мнению, торговля с Россией несет «опасность» для Латвии – а «безопасность», стало быть, куда важнее.

Свой вклад в поддержание царящей в Прибалтике антирусской истерии внес и глава Службы госбезопасности (СГБ) Латвии Нормунд Межвиетс в интервью британскому изданию The Telegraph. Он уверяет, что Москва и Минск ведут «гибридную войну» против Латвии и вынашивают планы вторжения. И если такое вторжение произойдет, то «это будет не только конец нашей государственности, Латвии как государства, нашей суверенности, это будет и конец латышской этнической идентичности… они нас всех убьют».

Поэтому латвийские власти, как могут, противостоят «гибридному влиянию» и избавляются от «последствий оккупации» – в лице проживающих в стране граждан России.

Как известно, многие жители Латвии, которым в 1991 году отказали в ее гражданстве, позже взяли паспорта РФ и латвийские виды на жительство. С осени прошлого года этих людей в большом количестве увольняют с предприятий, признанных «стратегически важными»: из больниц, с железной дороги, теплосетей, водоснабжения и т. д.

Некоторые предприятия попытались спасти своих работников. Так, Даугавпилсская региональная больница запросила разрешение СГБ на продолжение трудовых отношений с особо ценными сотрудниками. Аналогичный запрос направляла и «Латвийская железная дорога», а также «Рижские теплосети». «Эти сотрудники обладают специфическими компетенциями. Таких специалистов нет на рынке труда, а их обучение требует длительного времени», – сообщили «Латвийские железные дороги».

Однако в Службе госбезопасности к таким просьбам относятся без энтузиазма. «Недостаток специалистов или более высокие расходы (на привлечение нового специалиста с увольнением прежнего – прим. ВЗГЛЯД) не считаются достаточным основанием для получения разрешения СГБ на трудоустройство граждан России или Беларуси в исключительном порядке», – объяснили в «охранке». Там добавили, что «трудовые отношения с гражданами государств-агрессоров на критически важных предприятиях необходимо прекращать, чтобы снизить риски безопасности».

Активистка, правозащитница и политик из Даугавпилса Ольга Петкевич пытается помочь представителям медперсонала, уволенным из больницы в Даугавпилсе. Она задается вопросом: «Как медсестры или люди, которые убирают и раздают еду в больнице, могут угрожать национальной безопасности Латвии?.. У них ведь нет доступа к секретной информации. Их просто всех объединяют в одну группу только из-за того, что у них российский паспорт».

Петкевич добавляет: «Бывают моменты, когда мне искренне стыдно за свою страну и действующие в ней порядки. Стыдно перед людьми, которые здесь всю жизнь пахали, а теперь их просто топчут непосильными требованиями и запросами…»

Власти не щадят даже «хороших русских», лезущих из кожи вон, чтобы доказать свою лояльность Западу.

В начале этого года правительство закрыло русскоязычное «Латвийское радио – 4» (филиал государственного медиаконцерна LSM), в коллективе которого числились и несколько граждан России. Некоторые бывшие журналисты «Латвийского радио – 4» сумели пристроиться в другие филиалы LSM – но их и там сразу стали преследовать. Главная причина – русский акцент, с которым они говорят на латышском языке. «Расовая дискриминация. Классический случай», – подчеркивает правозащитница из Юрмалы Елизавета Кривцова.

Даже некоторые разумные латыши предупреждают, что государство своими действиями создает себе врагов на ровном месте. «Что дальше – из Нового Рижского театра с его нашумевшей «Долиной чудес» изгонят актеров-россиян и актрис-белорусок? – иронизирует местный журналист Арнис Клунис. – Высвободившиеся роли, наверное, отдадут парламентариям и функционерам из спецслужб – те превратят добротный спектакль в путешествие из долины чудес в страну дураков».

Клунис проговаривает очевидную вещь: человек, загнанный в угол, не становится лояльнее; он становится злее. Публицист обращается к примеру из древности.

«Высокопоставленные чиновники собственными руками начали формировать группу нелояльных государству людей, у которых теперь есть все основания ненавидеть Латвийскую Республику»,

– написал Клунис.

А в конце марта Сейм Латвии принял поправки к «Закону об иммиграции». Теперь выданный ранее ВНЖ может быть аннулирован, если его обладатель в течение года совершил три административных нарушения. «Что это за нарушения такие? Да все что угодно – громко слушали телевизор в квартире, перешли на красный сигнал светофора, разместили георгиевскую ленточку в соцсетях. И я не утрирую. Официально это звучит так: нарушения в сфере общественного порядка, госуправления, дорожного движения или защиты прав детей», – пишет журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии.

В исправленном законе появилась важная оговорка: новый порядок будет распространяться как на тех, кто живет в Латвии недолго, так и на тех, кто проживает в стране уже несколько десятилетий. «А кто в Латвии, будучи иностранцем, проживает десятилетия? Правильно – граждане России и Беларуси. И вот теперь от них избавляются бесконечными поправками – сдайте экзамен по языку, заполните антирусские и антироссийские анкеты, докажите финансовую состоятельность, не переходите дорогу в неположенном месте», – констатирует Стефанов.

За последние несколько лет Латвию суммарно покинули более 10 тысяч граждан России. Кого-то депортировали, но большинство уехали сами, не дожидаясь, когда их насильно повезут в сторону российской границы. Зачастую вместе с ними уезжают, не желая расставаться, и их родственники, обладающие гражданством Латвии. Националисты этому только радуются, приговаривая, что «без русских – воздух чище».

В итоге отъезд русских жителей Латвии, многие из которых пребывают еще в трудоспособном возрасте, только глубже погружает страну в демографическую пропасть. Одно время националисты рассчитывали, что восполнить недостаток населения удастся за счет приехавших к ним в страну украинских беженцев. Однако «нациков» ожидало жестокое разочарование – оказалось, что нахлынувшие в Латвию украинцы оказались теми же русскими, по крайней мере с точки зрения языка.

Правозащитница Ольга Петкевич с иронией отмечает, что латышские националисты вышвыривают родившихся здесь русских и одновременно жалуются на массовый наплыв в Латвию жителей государств Азии.

Недавно по этой теме вновь разгорелся новый скандал – когда страну облетели видеоролики из рижского района Плявниеки, где группа мусульман проводила на тротуаре намаз в честь праздника Ураза-байрам. У националистов случился взрыв паники – они кричали, что «это открытая агрессия против местных», и требовали не допустить «распространения болезни».

Неонацистская партия «Национальное объединение» потребовала остановить миграцию из стран третьего мира. «Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией», – заявил депутат Сейма от «Нацобъединения» Эдвин Шноре. А его сопартиец Артурс Бутанс и вовсе считает, что теперь «происходит исламизация Латвии».

И действительно, в Латвии происходит замещение коренного населения, и не только русского. «Последние три десятилетия националисты всех мастей в авангарде с «Национальным объединением» боролись с собственными жителями, у которых родной язык – русский. Нужно признать: в этой борьбе националисты действительно преуспели… – отмечает латвийский русскоязычный журналист Абик Элкин. – Ну а пока все силы и энергия политиков была направлена на местных жителей, в Латвию нагрянули гости. В большом количестве. И это было неизбежно. Как говорится, свято место пусто не бывает». Иначе говоря, люди, которые изгоняли русских ради «Латвии для латышей», создали в итоге Латвию для мигрантов из Азии.