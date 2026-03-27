Эстония отказалась сбивать дрон из-за боязни конфликта с Россией

Министр обороны Эстонии объяснил отказ сбивать дрон угрозой эскалации с Россией

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Postimees, что в среду беспилотник нарушил воздушное пространство страны. При этом он подчеркнул, что Таллин опасался эскалации отношений с Россией, поэтому не стал уничтожать аппарат, передает ТАСС.

По словам Певкура, у эстонских властей отсутствует желание дать Москве возможность заявить о начале войны со стороны Эстонии. Он отметил, что намеренно отказался от применения силы, чтобы не провоцировать конфликт.

Ранее, 25 февраля, в Эстонии разбился дрон, который врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Власти Таллина признали, что этот беспилотник был запущен с территории Украины.

Подобные инциденты с падением беспилотников произошли в последние дни и в Литве, и в Латвии. Литовские власти сообщили, что аналогичный дрон, также запущенный Украиной, разбился на территории республики в ночь на понедельник.

Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией.

Аналогичный случай был зафиксирован в соседней Литве. Министр обороны Робертас Каунас проинформировал, что сбившийся с курса украинский дрон взорвался в Варенском районе.