  Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана
    Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    В Ленобласти сбиты 36 беспилотников
    Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану
    Неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова»
    Bloomberg: Украина останется без денег через два месяца
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    27 марта 2026, 10:48 • Новости дня

    Эстония отказалась сбивать дрон из-за боязни конфликта с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Эстонии решили не сбивать беспилотник, чтобы не дать России повода для обвинений в начале военного конфликта, заявил в интервью изданию Postimees министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Postimees, что в среду беспилотник нарушил воздушное пространство страны. При этом он подчеркнул, что Таллин опасался эскалации отношений с Россией, поэтому не стал уничтожать аппарат, передает ТАСС.

    По словам Певкура, у эстонских властей отсутствует желание дать Москве возможность заявить о начале войны со стороны Эстонии. Он отметил, что намеренно отказался от применения силы, чтобы не провоцировать конфликт.

    Ранее, 25 февраля, в Эстонии разбился дрон, который врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Власти Таллина признали, что этот беспилотник был запущен с территории Украины.

    Подобные инциденты с падением беспилотников произошли в последние дни и в Литве, и в Латвии. Литовские власти сообщили, что аналогичный дрон, также запущенный Украиной, разбился на территории республики в ночь на понедельник.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией.

    Аналогичный случай был зафиксирован в соседней Литве. Министр обороны Робертас Каунас проинформировал, что сбившийся с курса украинский дрон взорвался в Варенском районе.

    26 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Президент Литвы назвал цель упавшего на юге страны украинского дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Упавший и взорвавшийся на территории Литвы украинский дрон направлялся в сторону Приморска в Ленинградской области, но отклонился от траектории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

    Науседа заявил, что дрон, упавший и взорвавшийся на территории страны, был украинским и предназначался для атаки на нефтяной терминал в Приморске Ленинградской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, беспилотник отклонился от первоначального маршрута и разбился в Варенском районе на юге Литвы. Литовские СМИ отмечали, что инцидент произошел в ночь на вторник, а литовский министр обороны Робертас Каунас также сообщал, что дрон, вероятно, был украинским.

    Правительство Ленинградской области ранее сообщало о пожаре в порту Приморска 23 марта после атаки украинского дрона, который удалось локализовать к 25 марта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев может втемную использовать территории стран Евросоюза и НАТО для пролетов беспилотников. По словам Пескова, киевские власти известны использованием объектов инфраструктуры, таких как нефтепроводы и газопроводы, в качестве инструмента давления, и не исключено, что они могут использовать и другие страны ЕС и НАТО для своих целей.

    Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают обстоятельства запусков украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил о принадлежности упавшего в Варенском районе дрона Украине.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о падении запущенного с Украины беспилотника в Краславском крае у границы с Белоруссией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о риске использования Киевом стран ЕС и НАТО «втемную» на фоне участившихся падений украинских беспилотников в Прибалтике.

    26 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    Tекст: Вера Басилая

    Глава евродипломатии Кая Каллас допустила финансирование Украины за счет российских замороженных активов в случае блокировки Венгрией кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg заявила, что в случае блокировки Венгрией кредита на 90 млрд евро для Украины Евросоюз должен вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для финансирования Киева. По словам Каллас, этот кредит был альтернативой использованию замороженных активов России, и если кредит не будет предоставлен, необходимо реализовать первоначальный план, передает РИА «Новости».

    Каллас также признала, что Украине сейчас крайне необходим кредит в 90 мдрд евро, который пока остается заблокированным Венгрией. Она отметила, что вопрос европейской надежности также стоит на кону, и выразила надежду на то, что возможные решения еще существуют. Евродипломат добавила, что в ЕС также прорабатываются альтернативные варианты помощи Киеву.

    В декабре прошлого года на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета. В то же время Бельгия заблокировала предложение об использовании замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленного вывода сотрудников и агентов украинских спецслужб с территории Венгрии.

    Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Кая Каллас ранее отмечала рост трудностей с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.

    По данным Politico, Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремился заручиться поддержкой большинства государств для утверждения кредита Киеву за счет замороженных российских активов в обход позиции Венгрии.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средняя цена дизельного топлива в Польше достигла максимума за всю историю наблюдений, увеличившись почти на один злотый за неделю, отмечают местные СМИ.

    Стоимость дизельного топлива в Польше достигла рекордного значения, сообщает money.pl. За неделю цена выросла на 93 гроша, что составляет 0,25 доллара, и теперь средняя стоимость литра составляет 8,69 злотого или 2,36 доллара. В публикации отмечается, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    В последнем отчете за 25 марта также указывается, что литр 95-го бензина теперь стоит в среднем 7,14 злотого, что эквивалентно 1,94 доллара, при этом рост составил 35 грошей или 0,1 доллара за прошедшую неделю.

    Ранее максимальная стоимость дизельного топлива в Польше была зафиксирована на уровне 8,08 злотого за литр, что соответствует 2,2 доллара. Этот рекорд был установлен 19 октября 2022 года, уточняет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в Европе выросли цены на газ, достигая почти 730 долларов за тысячу кубометров.

    В США тоже фиксировали стремительный рост цен на бензин, в некоторых регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% на фоне конфликта с Ираном. А австралийский лоукостер Jetstar сократил число рейсов в Новую Зеландию из-за роста стоимости авиационного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке.


    26 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу

    Tекст: Вера Басилая

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины через свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. По информации источника, ранее такие пролеты согласовывались неофициально и в исключительных случаях, чтобы избежать риска ответных мер.

    В сообщении подчеркивается: «Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА – для атак на Петербург, Ленобласть и Северо-Запад России».

    Отмечается, что теперь украинские военные запускают дроны из Черниговской области. Прямой маршрут через территорию России до северо-западных регионов составлял бы 850 километров и, по мнению авторов публикации, был практически невыполним.

    Альтернативный путь проходит через территорию Польши и Прибалтики в обход Белоруссии. Такой маршрут позволяет украинским беспилотникам избежать российских систем ПВО и выйти к Финскому заливу.

    Украина нанесла массированный удар беспилотниками по объектам в Ленинградской области, включая балтийские порты и Кронштадт.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией, его украинское происхождение подтвердили в латвийском руководстве.

    Российские спецслужбы следят за запусками украинских дронов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя падение БПЛА над Прибалтикой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.

    26 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой для альянса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия по-прежнему рассматривается как главная угроза для стран-членов НАТО, говорится в ежегодном докладе генсека альянса Марка Рютте.

    В документе отмечается, что Москва представляет «самую значительную и прямую угрозу безопасности, а также миру и стабильности в Евро-атлантическом регионе», передает ТАСС.

    В декабре Рютте заявил об угрозе России для стран НАТО в ближайшие годы.

    Ранее Молдавия назвала Россию главной угрозой в новой военной стратегии.

    27 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исход парламентских выборов в Венгрии может определить судьбу утверждения бюджета Евросоюза объемом 1,8 трлн евро на ближайшие годы, пишет Politico.

    Обсуждение бюджета Евросоюза на сумму 1,8 трлн евро напрямую зависит от исхода выборов в Венгрии, сообщает Politico.

    Если премьер-министр Виктор Орбан сохранит власть, это может сорвать планы ЕС по принятию нового долгосрочного бюджета до конца 2026 года. Орбан уже пригрозил наложить вето на любой бюджет, который увязывает выплаты с соблюдением демократических стандартов.

    Брюссель стремится закрепить требования по демократии в бюджете, чтобы принять текст до президентских выборов во Франции в 2027 году, опасаясь прихода к власти ультраправых, которые могут поддержать позицию Будапешта. При этом Орбану предстоит серьезная борьба с консервативным оппозиционером Петером Мадяром. Победа оппозиции откроет для ЕС окно возможностей, чтобы согласовать Многолетнюю финансовую рамку – так называется долгосрочный бюджет блока.

    Как отмечают анонимные европейские чиновники, худший сценарий – новый срок Орбана, который способен затормозить переговоры. Министр по делам ЕС Янош Бока заявил: «Мы не торопимся, поэтому если выиграем выборы, не видим необходимости спешить с соглашением по МФР до конца 2026 года». Венгерское правительство требует отменить привязку выплат к демократии, ссылаясь на то, что это приведет к приостановке значительной части 37,7 млрд евро, причитающихся Венгрии с 2028 по 2034 год.

    Еврокомиссия уже заморозила 17 млрд евро венгерских средств из-за претензий к верховенству права. В новом бюджете предлагается распространить механизм заморозки на весь объем средств, а не только на отдельные сферы, как сейчас. Бока подчеркнул, что Венгрия не поддержит бюджет без учета ее ключевых политических требований.

    Большинство стран ЕС и Еврокомиссия надеются на победу оппозиции, отмечая, что партия «Тиса» Питера Мадяра опережает партию Орбана на девять пунктов рейтинга. В Брюсселе считают, что приход оппозиции поможет разблокировать замороженные выплаты в обмен на антикоррупционные и судебные реформы, а также присоединение к антикриминальному агентству ЕС.

    Эксперты отмечают, что если новый венгерский лидер не будет опасаться потери средств из-за условий по демократии, то переговоры по бюджету ЕС пройдут значительно проще и быстрее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза, по данным Politico, опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии из-за давления Брюсселя.

    Ранее Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, и публикация Politico назвала это крупной победой венгерского премьера над союзом.

    Брюссель удерживает для Венгрии в общей сложности 22 млрд евро и предупреждает о возможной потере еще около 1 млрд евро из бюджета 2022 года при невыполнении требований по демократии и верховенству права.

    27 марта 2026, 10:27 • Новости дня
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне смены приоритетов в США и усиления прагматизма Вашингтона европейское единство сталкивается с новым расколом в трансатлантических отношениях, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Президент Финляндии Александр Стубб высказал обеспокоенность будущим трансатлантических отношений, сообщает Politico.

    Он отметил: «Мы, вероятно, наблюдаем не разрыв, а раскол трансатлантического партнерства». По мнению Стубба, после первых месяцев 2026 года США становятся менее заинтересованными в защите либерального миропорядка, а роль защитника этих ценностей переходит к странам «глобального Севера».

    Стубб напомнил, что еще недавно в своей книге он описывал Европу и Америку как оплот либеральных ценностей, однако теперь видит, что Вашингтон под руководством Дональда Трампа действует все более прагматично и ориентируется на сиюминутную выгоду. Президент Финляндии не скрывает, что ему пришлось пересмотреть свои взгляды в связи с изменениями в мировой политике.

    При этом Стубб продолжает активно укреплять международные связи. Недавно он принимал участие в саммите оборонного объединения Joint Expeditionary Force в Хельсинки, где обсуждал вопросы безопасности с лидерами десяти стран, а также поддерживает регулярные контакты с главами государств и правительств, включая короля Карла, Кира Стармера и Владимира Зеленского.

    Несмотря на угрозы американского президента отказаться от защиты стран НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства, Стубб подчеркивает, что не отказывается от сотрудничества с США и не ставит под сомнение роль альянса. Свой подход к политике он сравнивает с принципами выносливых видов спорта: чтобы добиться максимального результата, необходим баланс между напряжением и стратегическим спокойствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб призвал внимательно относиться к риторике американского лидера о НАТО и учитывать позицию Белого дома по вопросам безопасности.

    Ранее Стубб заявил о завершении эпохи западного доминирования и переходе мира к более многополярному и транзакционному порядку.

    26 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Высший суд ЕС признал подрыв экономики России законной целью санкций

    Европейский суд юстиции официально обосновал отклонение апелляций российских бизнесменов, признав допустимость экономического давления санкциями.

    Европейский суд юстиции признал подрыв российской экономики законной целью санкционной политики Евросоюза. В постановлении указано, что при оценке соразмерности ограничительных мер необходимо убедиться, что они не являются явно несоразмерными для достижения легитимной цели и не выходят за рамки необходимого, передает ТАСС.

    Суд заявил: «Чтобы определить, являются ли запретительные меры пропорциональными, необходимо лишь проверить, что они не являются однозначно диспропорциональными для достижения преследуемой законной цели и явно не превышают необходимого для достижения этой цели. Оба критерия удовлетворены в данном случае».

    В документе подчеркивается, что санкционные меры против России направлены на прекращение военных действий на Украине путем максимального давления на экономику страны и сокращения ее возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции ЕС отклонил апелляции российских бизнесменов Германа Хана, Дмитрия Мазепина, Виктора Рашникова, Дмитрия Пумпянского и Тиграна Худавердяна с требованием отменить введенные против них санкции.

    26 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Канада объявила о вводе санкций против 100 российских судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канадское правительство объявило о расширении санкционного списка за счет ста российских судов, что стало частью борьбы с обходом ограничений, отметили в правительстве североамериканской страны.

    Канада официально включила еще 100 судов, связанных с Россией, в свой санкционный список. Это решение объявлено в заявлении МИД Канады, размещенном на сайте правительства страны, пишет РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что данная мера направлена на усиление существующих ограничений и предотвращение попыток России обойти санкции. «Чтобы еще больше укрепить наши меры по противостоянию уклонению России от санкций, Канада внесла еще 100 судов... в свой санкционный список», – говорится в релизе.

    Ранее Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике и заявила о необходимости усиления защиты региона. Между тем антироссийские меры Канады работают против собственных интересов этой страны и против ее безопасности, отметил посол России в Оттаве.

    Напомним, в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД за февраль Канада поделила третье место с Британией, Данией и Эстонией.


    26 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в желании сохранить нацистский режим рядом с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине у российских границ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Европа, не Запад хочет сохранить нацистский режим на Украине прямо на наших границах», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД напомнил, что Владимир Зеленский открыто заявляет о нежелании «ничего отдавать» и предлагает объявить перемирие лишь по линии соприкосновения, при этом киевские власти отказываются признавать результаты референдумов на Донбассе и в Новороссии. Лавров подчеркнул, что все эти заявления далеки от пониманий, достигнутых на переговорах с США на Аляске.

    Лавров обратил внимание на то, что западные лидеры поддерживают позицию Украины.

    «И когда генсек НАТО Марк Рютте говорит, что Украина будет в Североатлантическом альянсе, как нам это принимать? Как проявление здравого смысла? И когда на эти заявления Марка Рютте ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ни кто бы то ни было не возражает, что прикажете нам думать?» – заявилЛавров.

    Глава МИД также заявил, что идея о размещении на Украине «стабилизационных сил», о которой неоднократно высказывался Макрон, является по сути призывом к открытой оккупации страны. Лавров отметил, что такие «гарантии безопасности» суть очередной шаг к эскалации конфликта.

    Министр отдельно обратил внимание на молчание европейских стран по поводу атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Лавров отметил, что на танкере находилось 140 тыс. тонн углеводородов, и потенциальная экологическая катастрофа абсолютно игнорируется европейскими СМИ и политиками. По его словам, ни одно европейское государство не выразило обеспокоенности этим инцидентом, несмотря на его серьезные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море в начале марта. Позднее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска.

    27 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Лавров: Путин и Трамп разговаривают по-мужски и уважают друг друга

    Tекст: Антон Антонов

    Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сохраняется уважение, они разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Сейчас говорят про »дух Анкориджа«. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона считает подход США, направленный на достижение согласия Киева с договоренностями, достигнутыми на Аляске, единственно верным.

    «Сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве», – сказал Лавров.

    Министр добавил, что переговоры после встречи в Анкоридже были осложнены действиями Евросоюза и руководства НАТО, которые пытались подорвать эти договоренности. Лавров также заявил, что в Москве доверяют не словам, а конкретным действиям Вашингтона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона. По его мнению, затягивание конфликта во многом связано с подрывной политикой Евросоюза и НАТО.

    Министр подчеркнул, что по итогам саммита в Анкоридже Москве и Киеву еще предстоит решить ряд важных вопросов, так как достигнутые договоренности не были всеобъемлющими. Он выделил проблемы русского языка и канонической Украинской православной церкви, подчеркнув, что Евросоюз и НАТО должны потребовать от Киева возвращения положений украинской конституции, гарантирующих права всех национальных меньшинств, особенно русскоязычных граждан и представителей религиозных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    26 марта 2026, 18:06 • Новости дня
    Рютте: Вопроса вступления Украины в НАТО нет в повестке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос о приеме Украины в Североатлантический альянс отложен из-за отсутствия единогласной поддержки среди членов организации, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции. По его словам, вопрос о членстве обсуждался на саммите в 2024 году, однако пока не получил единогласной поддержки среди всех стран-участниц, пишет ТАСС.

    Рютте отметил: «Существует путь Украины в НАТО, согласованный на саммите в 2024 году. Этот путь займет время, поскольку некоторые союзники пока не поддерживают членство. Поэтому это не стоит на повестке дня сейчас. Вместо этого мы работаем над гарантиями безопасности после прекращения огня или мирного соглашения».

    Ранее генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана.

    До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России и принятие Украины в альянс станет причиной войны.

    Между тем сам украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Украина ни при одном из современных руководителей США не рассматривалась Вашингтоном как будущий член НАТО.

    26 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Дмитриев заявил о наступлении в мире мощного энергетического кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о скором начале беспрецедентного энергетического кризиса, к которому европейские страны и Британия оказались не готовы.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП сообщил, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества, к которому Европа и Британия абсолютно не подготовлены, передает РИА «Новости».

    «Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей», – отметил Дмитриев, комментируя сложившуюся ситуацию в энергетике.

    По его словам, в ближайшее время Россия получит много запросов от Европы и Британии о поставках энергоносителей, и страны будут обращаться к Москве с просьбами о помощи, а Россия «будет принимать соответствующее решение или не принимать».

    Ранее Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

    Дмитриев выступил с заявлением о необходимости для Европы признать стратегические ошибки в энергетике и геополитике и сменить руководство Евросоюза.

    26 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о риске использования ЕС и НАТО Киевом «втемную»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим способен использовать страны Евросоюза и НАТО в своих целях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Киев может использовать государства Евросоюза и НАТО «втемную» для реализации своих преступных интересов. Он прокомментировал ситуацию с учащающимися случаями падения украинских беспилотников на территории стран Прибалтики, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Конечно же, он [киевский режим] может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские власти заявили российскому временному поверенному протест из-за нарушения воздушной границы украинским беспилотником.

    Аппарат, запущенный с Украины, пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.

    Беспилотник также столкнулся с дымовой трубой электростанции в Аувере.

    26 марта 2026, 12:35 • Новости дня
    Суд ЕС отклонил иски пяти российских бизнесменов по санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский суд юстиции ЕС отклонил апелляции российских бизнесменов Германа Хана, Дмитрия Мазепина, Виктора Рашникова, Дмитрия Пумпянского и Тиграна Худавердяна с требованием отменить введённые против них санкции.

    Апелляционные жалобы рассматривались по каждому бизнесмену отдельно, однако решение было принято одновременно по всем делам, передает ТАСС.

    В постановлении суда говорится: «Дмитрий Пумпянский, Тигран Худавердян, Виктор Рашников, Дмитрий Мазепин, Герман Хан, которые были подвергнуты рестриктивным мерам, подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, которые были отклонены в 2023 году. После чего они подали апелляции в Европейский суд юстиции. Настоящим решением суд отклонил все эти апелляции».

    Особое внимание было уделено формулировке, согласно которой рестрикции Евросоюза против крупных российских предпринимателей «не зависят от их связей с правительством России». Суд подчеркнул, что ключевой доход правительству России обеспечивают экономические секторы, а не сами бизнесмены.

    Таким образом, влияние предпринимателей на финансирование российского государства в контексте конфликта на Украине определяется исходя из их деятельности в определённых секторах экономики, а не от степени личных связей с властями России. Решение Европейского суда юстиции является окончательным и оспариванию не подлежит.

    Ранее суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по России и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов.

    Bloomberg назвал условие роста цен на нефть до 200 долларов
    Израиль заявил о нехватке личного состава в армии
    TWZ: США минируют входы в подземные ракетные комплексы Ирана
    На Украине появились сайты для торговли личными вещами российских военных
    ФСБ задержала заммэра Сочи и двух чиновников мэрии
    Установлен предок современных обезъян
    ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей

    После угрозы президента США Дональда Трампа «захватить Кубу» и обещания кубинцев сопротивляться агрессии, между сторонами начались переговоры. Якобы Вашингтон больше не стремится сменить власть на Острове свободы. А то, чего он желает, ему очень просто дать. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

