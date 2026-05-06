Tекст: Дарья Григоренко

«Европейцам, видимо, нравится играть со спичками (провоцировать РФ на ответные военные меры – прим. ВЗГЛЯД) – иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности», – отметила Жданова, передает ТАСС.

По ее словам, такой курс приведет к тому, что противникам России придется столкнуться с «более суровыми условиями на земле».

По мнению Ждановой, нынешняя стратегия западных стран не способствует урегулированию конфликта, а лишь усугубляет его первопричины. Она напомнила, что Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, но только при условии отказа от антироссийской линии.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.