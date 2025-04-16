Сербский министр назвала Европу «гниющим холстом»

Сербский министр заявила об утрате Европой христианских ценностей

Tекст: Вера Басилая

По словам министра по вопросам семьи и демографии Сербии Милицы Джурджевич-Стаменковски, Европа переживает утрату христианских ценностей, что превращает ее в «гниющий холст», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Европа отдалилась от своих христианских и византийских корней, что требует возвращения к истокам с семьей в качестве ключевой ценности.

«Наш народ говорит: «На гнилом холсте ничего не соткать», – отметила министр.

Министр также вспомнила слова американского политолога Сэмюела Хантингтона о том, что борьба за ценности станет главной битвой двадцать первого века. Джурджевич-Стаменковски отметила, что агрессивный индивидуализм и конформизм привели к концепции «человека-бога», который изолирован от общества, семьи и нации. По ее мнению, личные материальные интересы стали важнее общественных.

Кроме того, министр выразила обеспокоенность демографической ситуацией в Европе, назвав ее «демографической зимой». Основными причинами стали ухудшение репродуктивного здоровья и откладывание брака и родительства. Меры по стимулированию рождаемости через финансовые пособия, по ее словам, не решат проблемы, так как корень заключается в ценностях. Она отметила политические изменения в США, указывающие на возврат к традициям, а также ослабление позиций леволиберальной повестки в Европе.

На вопрос о том, когда стоит ожидать отхода Европы от либеральной повестки, Джурджевич-Стаменковски сказала, что предсказать сроки невозможно. Она подчеркнула, что перемены будут долгими, так как процессы, подрывающие институт семьи, разворачивались долго. Однако, по ее мнению, начинается новая эпоха, где традиционные ценности восстанавливают свои позиции.

Сербский министр Джурджевич-Стаменковски заявила, что идея вступления Сербии в Евросоюз теряет привлекательность, поскольку сам ЕС находится в состоянии глубокого кризиса.

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что Европа утратила свои ценности и, по его мнению, не имеет будущего в нынешнем виде.

