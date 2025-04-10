Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что европейская элита не может спасти континент от заката. «Европа, которая любила продвигать понятие европейских ценностей, утратила эти ценности», – сказал Додик, добавив, что Европа готова препятствовать демократии и фальсифицировать выборы, передает ТАСС.



Додик подчеркнул, что давление Запада не заставит его уйти в отставку или покинуть страну. В ответ на вопрос о возможности отставки он заявил: «Я уйду с политической сцены только тогда, когда народ в Республике Сербской решит, что так должно быть». Президент также добавил, что не планирует покидать Республику Сербскую, так как там у него семья и близкие люди.



Он заверил, что борется за Республику Сербскую и ее жителей: «Мы не милитаристы, и нам нечего бояться». По словам Додика, правота на их стороне, в то время как политическое Сараево злоупотребляет своей властью, особенно часть боснийских мусульман, приверженных политическому исламу.

Ранее западные СМИ сообщали, что разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа загоняет Европу и Украину в угол.

