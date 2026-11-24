Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Хуснуллин заявил о планах ремонта 27 тыс. км дорог в 2026 году
Хуснуллин: В России за 2026 год построят и отремонтируют 27 тыс. км дорог
По итогам 2026 года в России планируется построить и отремонтировать около 27 тыс. км дорог, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы в этом году план по дорогам выполняем по ремонту и по строительству. У нас порядка 27 тыс. километров дорог построено и реконструировано будет», – заявил Хуснуллин в интервью «Вести».
Вице-премьер также отметил повышение качества российских дорог.
В сентябре Хуснуллин сообщал, что в России в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию более 5,8 тыс. км отремонтированных дорог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о сокращении аварийности на отечественных дорогах на 24% с 2017 по 2025 год.
Ранее он анонсировал обновление и строительство свыше 19 тыс. км дорожной сети в 2026 году.
Также Хуснуллин сообщил о перевыполнении программы дорожного строительства в 2025 году на 20%.