Хуснуллин: В России за 2026 год построят и отремонтируют 27 тыс. км дорог

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы в этом году план по дорогам выполняем по ремонту и по строительству. У нас порядка 27 тыс. километров дорог построено и реконструировано будет», – заявил Хуснуллин в интервью «Вести».

Вице-премьер также отметил повышение качества российских дорог.

В сентябре Хуснуллин сообщал, что в России в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию более 5,8 тыс. км отремонтированных дорог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о сокращении аварийности на отечественных дорогах на 24% с 2017 по 2025 год.

Ранее он анонсировал обновление и строительство свыше 19 тыс. км дорожной сети в 2026 году.

Также Хуснуллин сообщил о перевыполнении программы дорожного строительства в 2025 году на 20%.