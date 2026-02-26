Хуснуллин анонсировал масштабный ремонт 19 тыс. километров дорог

«В новом сезоне предстоит выполнить значительный объем: только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 19 тыс. километров региональной и местной дорожной сети», – заявил он.

Всего по различным государственным программам власти намерены построить и реконструировать не менее 20,5 тыс. километров автодорог. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что работа продолжится на технически сложных объектах, обеспечивая безопасность и транспортную доступность для тысяч граждан.

Замглавы Росавтодора Кайрат Турсунбеков сообщил об успешном завершении текущего сезона, где плановые показатели были перевыполнены. По итогам 2025 года нормативному состоянию соответствуют более 56% региональных трасс и 75% дорог опорной сети.

Масштабные работы развернутся в разных регионах: в Красноярском крае обновят 80 объектов, включая мосты через реку Сейба. В Курской области приведут в порядок 43 участка и продолжат строительство развязки, а в Пермском крае реконструкция затронет 62 объекта дорожной инфраструктуры.