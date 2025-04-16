Tекст: Антон Антонов

«Я считаю, что текущая политика ЕС переживает глубокий кризис и сталкивается с серьезными вызовами, – приводит слова Джурджевич-Стаменковски ТАСС. – ЕС необходимо серьезно переосмыслить свои нынешние политические позиции и четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству».

По словам министра, нынешняя политика ЕС, основанная на двойных стандартах и протекционизме, ставит под сомнение целесообразность дальнейшего расширения союза.

Министр также напомнила, что процесс европейской интеграции Сербии начался в то время, когда идея членства в ЕС была более привлекательной как для сербской общественности, так и для других потенциальных стран-кандидатов. Однако постоянное давление ЕС на введение санкций против России и уклонение от рациональных решений по конфликту на Украине подорвали авторитет и привлекательность европейского проекта. Джурджевич-Стаменковски отметила, что ЕС должен признать дефицит демократической легитимности в своих институтах.

Она также выразила сомнение в том, что ЕС действительно заинтересован в расширении в обозримом будущем. Джурджевич-Стаменковски подчеркнула, что в рамках ЕС происходит переустройство и перераспределение сфер влияния, что неизбежно приведет к пересмотру существующих практик и механизмов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный евродипломат, экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что для лидеров стран ЕС и стран-кандидатов на членство в ЕС участие в празднованиях 80-летия Победы в Москве запрещено и будет строго наказываться. Джурджевич-Стаменковски заверила, что Сербия всегда будет помнить подвиг русского народа во Второй мировой войне и бороться с историческим ревизионизмом.

Кроме того, Брюссель потребовал убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства Сербии. Вулин обвинил ЕС в колониальном отношении.