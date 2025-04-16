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    16 апреля 2025, 04:54 • Новости дня

    Сербский министр усомнилась в целесообразности вступления в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Идея вступления Сербии в Евросоюз теряет привлекательность, поскольку сам ЕС находится в состоянии глубокого кризиса, заявила министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски.

    «Я считаю, что текущая политика ЕС переживает глубокий кризис и сталкивается с серьезными вызовами, – приводит слова Джурджевич-Стаменковски ТАСС. – ЕС необходимо серьезно переосмыслить свои нынешние политические позиции и четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству».

    По словам министра, нынешняя политика ЕС, основанная на двойных стандартах и протекционизме, ставит под сомнение целесообразность дальнейшего расширения союза.

    Министр также напомнила, что процесс европейской интеграции Сербии начался в то время, когда идея членства в ЕС была более привлекательной как для сербской общественности, так и для других потенциальных стран-кандидатов. Однако постоянное давление ЕС на введение санкций против России и уклонение от рациональных решений по конфликту на Украине подорвали авторитет и привлекательность европейского проекта. Джурджевич-Стаменковски отметила, что ЕС должен признать дефицит демократической легитимности в своих институтах.

    Она также выразила сомнение в том, что ЕС действительно заинтересован в расширении в обозримом будущем. Джурджевич-Стаменковски подчеркнула, что в рамках ЕС происходит переустройство и перераспределение сфер влияния, что неизбежно приведет к пересмотру существующих практик и механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный евродипломат, экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что для лидеров стран ЕС и стран-кандидатов на членство в ЕС участие в празднованиях 80-летия Победы в Москве запрещено и будет строго наказываться. Джурджевич-Стаменковски заверила, что Сербия всегда будет помнить подвиг русского народа во Второй мировой войне и бороться с историческим ревизионизмом.

    Кроме того, Брюссель потребовал убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства Сербии. Вулин обвинил ЕС в колониальном отношении.

    14 апреля 2025, 19:37 • Новости дня
    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву

    Каллас пригрозила последствиями участникам парада Победы в Москве 9 мая

    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Как сообщает ТАСС, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС сделала заявление о поездках на празднование 9 Мая в Москву. Каллас подчеркнула, что участие в параде Победы в Москве будет иметь значительные последствия для стран – кандидатов на вступление в ЕС. «Многие министры заявили, что ЕС серьезно относится к таким поездкам, и они будут иметь последствия», – заявила она.

    Каллас особо отметила, что Европейский союз требует от всех стран-кандидатов воздержаться от участия в праздновании 80-летия Победы в российской столице. «Мы четко дали им это понять», – добавила она. Такое постановление свидетельствует о жесткой позиции ЕС в отношении стран, находящихся на стадии кандидатства в союз.

    Отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных визитах лидеров ЕС в Киев 9 мая, Каллас призвала представителей всех стран союза чаще посещать Украину. Она подчеркнула, что такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи, чтобы продемонстрировать поддержку Европой украинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать единство и отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

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    15 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    @ Francis Vachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать главу европейской дипломатии Каю Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    В своем Telegram-канале он указал, что Володин заявил о необходимости отстранения Каллас от должности и передаче ее под международный трибунал ООН.

    Поводом для такого заявления стали высказывания Каллас, в которых она призвала страны Евросоюза и кандидатов, обсуждающих вступление в ЕС, отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    Володин подчеркнул, что такие заявления являются неуважением к памяти миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом.

    Он напомнил, что советский народ и страны антигитлеровской коалиции, включая США и Британию, понесли огромные потери в этой борьбе. Володин отметил, что мир обязан помнить и чтить память этих героев.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить память о них», – добавил Володин, подчеркнув, что в России действует закон, запрещающий реабилитацию нацизма.

    Он выразил уверенность, что время настанет, и такие люди, как Каллас, понесут ответственность за свои действия.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    15 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов

    FT: ЕС изучает юридические возможности расторгнуть контракты на российский газ

    ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе рассматривают возможности разрыва контрактов на поставку российского газа без штрафов, что позволит избежать финансовых потерь для европейских компаний, сообщает газета Financial Times.

    Европейский союз изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа без выплаты крупных штрафов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, Брюссель рассматривает вопрос в рамках своей стратегии по отказу от российских энергоносителей.

    Как говорится в публикации, целью является минимизация финансовых потерь, которые могут возникнуть у европейских компаний при разрыве контрактов. Внутри ЕС ведутся активные обсуждения правовых аспектов этого вопроса, чтобы найти максимально безболезненное решение для всех сторон.

    Европейская комиссия перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ, чтобы «спастись» от зависимости от США.

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    14 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год

    Каллас: ЕС решил выделить Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Каллас сообщила о выделении Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС. По ее словам, в прошлом году европейские страны выделили Украине 20 млрд евро на военные нужды, однако вместе с США это было до 40 млрд евро, передает ТАСС.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    15 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии

    Политолог Межевич: Финляндия сталкивается с крупнейшими социально-экономическими вызовами в истории

    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии
    @ Lehtikuva/Roni Rekomaa/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Финляндия долго и целенаправленно разрушала отношения с Москвой. Между тем многие граждане республики зависели от торговли с Россией. Падение доходов и качества жизни от разрыва контактов с РФ теперь сказывается и на внутренней политике Хельсинки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия.

    «Поражение правящей партии на местных выборах в Финляндии стало итогом стремительного ухудшения экономической ситуации в стране. Республика пребывает в кризисе. Впервые за 30 лет здесь начинается забастовка полиции – оплота власти. То есть действующая политическая система государства сталкивается с невиданными ранее вызовами», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Одной из причин ухудшения ситуации стали дополнительные военные расходы и исчезновение старых источников прибыли, в том числе после разрыва отношений с Россией. «Торговля с РФ для финнов вещь привычная. Еще Великое княжество Финляндское закупало товары из остальной части империи через таможенный барьер. После непростого периода 30-х годов ситуация выровнялась, и в 1988 году 15-17% финского ВВП зависело от СССР», – напомнил эксперт.

    В 90-х же этот показатель составил 9%. «Это не так мало, потому что торговля включала и сектор услуг в приграничных районах. Поэтому реальная цифра была наверняка выше. Однако Хельсинки собственными руками разрушили взаимовыгодные контакты», – рассказал собеседник. По его мнению, в настоящий момент перспективы налаживания отношений России и Финляндии незначительны.

    «И в этом плане не стоит обольщаться победой на выборах мэра Хельсинки Даниэля Сазонова. Да, его родители – выходцы из РФ, но все-таки его национальность в республике описывают как «ингерманландец». То есть он потомок финнов, которые были заселены в новгородские земли шведами после того, как эти территории были отвоеваны у Московского царства», – добавил эксперт.

    «Конечно, он знает русский язык, но в контексте диалога наших стран это не так важно. Высокие государственные посты в Финляндии можно получить лишь после тщательных идеологических проверок. Ему попросту не позволят делать заявления, которые могли бы хоть как-то намекать на восстановление контактов с Москвой», – заключил Межевич.

    Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). Свой голос за нее отдали 23% граждан. Второе место с результатом в 21,9% заняла правящая «Национальная коалиция», пишет Bloomberg. Ее возглавляет действующий премьер страны Петтери Орпо. Тройку лидеров замыкает Центристская партия (16,4%).

    Тем не менее кандидату от «Коалиции» Даниэлю Сазонову удалось одержать победу на выборах мэра Хельсинки. Как сообщает Yle, он является выходцем из семьи российских репатриантов. Сам политик родился в Финляндии. Тем не менее до девяти лет он сохранял гражданство РФ.

    Прошедшие в Финляндии выборы были призваны определить представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управлением медицинскими, социальными и экстренными службами регионов республики. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией.

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    15 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Европейского союза запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», – цитирует Захарову ТАСС.

    Так она прокомментировала намерение ЕС отказать Сербии в присоединении к этому объединению в случае приезда сербского президента Александра Вучича на парад Победы в Москву.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от Каллас.

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    14 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа

    FT: Евросоюз и Великобритания намерены заключить оборонное соглашение на саммите

    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа
    @ snapshot-photography/F.Boillot/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Великобритания планируют подписать соглашение о безопасности и обороне на саммите в рамках укрепления сотрудничества в ответ на угрозы США в военной области, сообщает сообщила газета Financial Times (FT).

    Дипломаты ЕС сообщили Financial Times, что Евросоюз и Великобритания готовятся заключить соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Это произойдет на предстоящем саммите ЕС – Великобритания. Решение предопределено угрозами президента США Дональда Трампа по вопросам военной поддержки и предложениями России.

    Издание отмечает, что действия американской администрации усиленно подталкивают Брюссель к заключению пакта с Лондоном. Это обеспечит британским компаниям доступ к совместным закупкам вооружений. В условиях глобальных беспорядков европейские страны вынуждены увеличивать расходы на оборону и обсуждают объединение усилий для защиты Украины.

    По словам европейского дипломата, Франция и Великобритания активно прокладывают путь к подписанию пакта в следующем месяце, что станет первым событием такого рода после Brexit. Это соглашение важно для подтверждения возвращения Британии к совместным действиям с ЕС.

    В рамках подготовки к саммиту 19 мая послы ЕС встретились в Брюсселе. Большинство столиц поддержали подписание пакта наряду с заявлением по геополитическим вопросам. Один из собеседников отметил, что нынешние обстоятельства сближают Францию и Британию, несмотря на разногласия по правам на рыболовство и другие вопросы.

    NBC сообщала, что США рассматривают вывод до 10 тыс. военных из Восточной Европы, а до этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве, откуда шли поставки на Украину.

    Европейские союзники выразили беспокойство по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущий рост военных расходов в Европе сопоставим с временами холодной войны.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как масштабный процесс переосмысления сотрудничества США в сфере безопасности с Брюсселем отразится на восточном фланге НАТО.

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    14 апреля 2025, 22:49 • Новости дня
    Лавров: Европа хочет сохранить режим Зеленского или найти «нового полуфюрера»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского на Украине или заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера продвигают миротворческие инициативы, направленные на сохранение режима Владимира Зеленского.

    Лавров считает, что Европа сделает все возможное, чтобы не допустить смены власти на Украине, поддерживая русофобский режим, который, по его мнению, может быть использован для подготовки очередной войны против России.

    Сергей Лавров также отметил, что на Западе не обсуждаются выборы на Украине.

    «Сейчас, правда, американцы сказали, выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей», – отметил Лавров.

    Лавров допустил, что европейские лидеры могут попытаться найти «какого-то новенького полуфюрера», но это не изменит сути режима.

    Руководитель российской дипломатии подчеркнул, что такая позиция Европы является серьезной проблемой для ее репутации на международной арене.

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Депутат Рады Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский начал подготовку к выборам, несмотря на свои публичные заявления об их невозможности.

    Дубинский также заявил, что Владимир Зеленский утратит актуальность сразу после завершения украинского конфликта.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

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    14 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Евросоюз поставил Киеву две трети обещанных боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отметив необходимость дальнейших усилий в этой сфере.

    Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что союз реализовал большую часть инициативы по предоставлению Украине необходимого военного снаряжения. Она подчеркнула, что поддержка Украины является ключевой задачей для стран Евросоюза.

    Каллас отметила, что, несмотря на достигнутый прогресс, необходимо активизировать усилия. Она подчеркнула важность продолжения поставок и заявила, что «нам необходимо делать больше». Глава дипломатии ЕС сделала это заявление перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

    Кроме того, Каллас выразила мнение, что страны Евросоюза должны закладывать основу для мирного урегулирования, оказывая давление на Россию. Она убеждена, что максимальное давление поможет продвинуть процесс мирного решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине . Каллас сообщила, что некоторые страны Евросоюза категорически отказались от предложения использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Каллас также заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

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    14 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в области энергопоставок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не будет поддерживать новые санкции ЕС против России в области поставок энергоносителей, даже несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто после встречи в Люксембурге с коллегами из стран ЕС заявил о позиции своей страны по вопросу введения новых санкций Европейского союза против России. На заседании обсуждался проект 17-го пакета санкций, который предполагал ограничения на поставки российских энергоносителей и атомной промышленности, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина активно требовала ввести санкции против российских энергетических поставок. Эта позиция активно поддерживалась несколькими странами ЕС. Однако Венгрия категорически не намерена присоединяться к такого рода ограничениям. «Мы ясно дали понять, что никоим образом не поддержим это», – заявил Сийярто в интервью венгерским СМИ, которое транслировалось по телеканалу М1.

    5 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе для предотвращения раскола объединения, а также за сотрудничество с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

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    15 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    FT: ЕС отложил план по отказу от энергоносителей России

    Financial Times: ЕС отложил план по отказу от энергоносителей России

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия вновь перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет Financial Times.

    По данным газеты, Европейская комиссия отложила публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Первоначально планировалось, что документ будет представлен в феврале, затем сроки сдвинули на март, но теперь его публикация ожидается в мае.

    Основной причиной отсрочки, как пишет издание, стали дискуссии в ЕС о будущем трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Эти обсуждения активизировались на фоне попыток США восстановить отношения с Россией. В связи с этим в ЕС задаются вопросами о роли США и диверсификации источников импорта энергоносителей.

    Кроме того, противоречия внутри ЕС также мешают продвижению плана. Венгрия и Словакия, продолжающие получать российский трубопроводный газ, могут заблокировать законодательные акты, необходимые для реализации рекомендаций дорожной карты.

    Вместе с тем, аналитический центр Bruegel предложил ЕС взимать пошлины на импорт российского газа вместо введения эмбарго.

    Это принесло бы доход и заставило поставщиков снижать цены. Важным фактором такого подхода является отсутствие необходимости в единогласном одобрении всех стран ЕС, что уменьшает риск блокировки со стороны Венгрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Прежде всего, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и президент США Дональд Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне.

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    14 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании продолжения конфликта на Украине

    Песков заявил о нежелании ЕС искать мирные пути и провоцировании конфликта

    Кремль обвинил Европу в провоцировании продолжения конфликта на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают поддерживать военные действия на Украине, игнорируя возможность мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, европейские страны в настоящее время не проявляют склонности к поиску мирных решений на Украине, передает ТАСС.

    «Европейские столицы склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», – заявил Песков.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией.

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    14 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Источник сообщил о приостановке выбора спецпредставителя ЕС по Украине

    ТАСС: Процесс назначения спецпредставителя ЕС для переговоров по Украине приостановлен

    Tекст: Ирма Каплан

    Назначение спецпредставителя для переговоров по Украине в Европейском союзе приостановлено по ряду причин, сообщил источник.

    Процесс назначения специального представителя Евросоюза для переговоров по ситуации на Украине приостановился по ряду причин, которые не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

    «Процесс остановился, разговоры об этом сходят в кругах ЕС на нет, причины разные», – сказал он.

    Ранее в европейских СМИ сообщалось об идее премьер-министра Испании Педро Санчеса назначить спецпредставителя, чтобы усилить влияние на переговорный процесс по Украине, однако глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите Евросоюза отвергла инициативу, заявив, что сама лучше всех подходит для этой роли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о провале стратегии Евросоюза по Украине, которая, по его словам, способствует продолжению конфликта, а не достижению мира. Кроме того, Сийрято сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО говорил о необходимости обеим сторонам идти на уступки для достижения мира на Украине.

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    15 апреля 2025, 10:48 • Новости дня
    Politico: ЕС планирует санкции против России в обход Венгрии

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские страны разрабатывают инициативу по введению санкций против России без необходимости получения согласия Венгрии, что может изменить внутрисоюзные процедуры принятия таких мер, пишет Politico.

    По данным издания, ряд стран ЕС обсуждают возможность введения санкций против России, обходя право вето Венгрии, передает ТАСС.

    Источники, знакомые с обсуждениями, отмечают, что не менее шести стран рассматривают перенос санкционных мер в область национального законодательства.

    Среди обсуждающих такой шаг государств упоминаются Бельгия и Чехия, которые обычно избегают односторонних действий. Один из европейских дипломатов подчеркнул, что важно обеспечить устойчивость всего санкционного режима, чтобы избежать вероятности непродления санкций.

    Другой источник подтвердил, что ведется работа по юридическому обходу венгерского вето. Однако он отметил, что некоторые страны не могут перенести право введения санкций на национальный уровень, и подчеркнул, что раздельный подход будет менее эффективным, чем общий подход союза.

    Ранее Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

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