Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА «Новости» заявил, что Евросоюз воспринимает Сербию как свою колонию. Это стало очевидно после призыва еврокомиссара Марты Кос не включать Вулина в состав нового правительства. «Марта Кос спутала свои полномочия с функциями оккупационного координатора Сербии, а Сербия является свободной страной. Мы не принимаем и не слушаем никаких команд от кого-либо, в том числе от Европейского Союза. Марта Кос показала, что Евросоюз на самом деле о нас думает, что воспринимает нас не как партнеров, а как свою колонию», – заявил Вулин.

Политик также отметил, что решение о его включении в состав нового правительства будет принимать президент Сербии Александр Вучич и будущий председатель правительства. Вулин выразил надежду, что новое правительство будет преемственным, не признающим независимость Косово и не вводящим санкции против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии. Вулин заявил о проекте Брюсселя по свержению президента страны Александра Вучича. Песков назвал угрозы санкций Евросоюза против Вулина политическим гонением.