В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Песков назвал угрозы санкций ЕС против Вулина политическим гонением
Тенденция на политические гонения в европейских странах против политиков, которые высказывают инакомыслие, проявляется все больше, у России это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, можно только сожалеть о том, что в последнее время в ЕС все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения политиков, которые выпадают из мейнстрима. Так он прокомментировал планы ЕС ввести санкции против вице-премьера Сербии Александара Вулина, передает ТАСС.
Ранее Брюссель оказал давление на президента Сербии Александра Вучича и потребовал исключить вице-премьера Александра Вулина из нового правительства.