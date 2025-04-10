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    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    10 апреля 2025, 14:19 • Новости дня

    Песков назвал угрозы санкций ЕС против Вулина политическим гонением

    Tекст: Вера Басилая

    Тенденция на политические гонения в европейских странах против политиков, которые высказывают инакомыслие, проявляется все больше, у России это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, можно только сожалеть о том, что в последнее время в ЕС все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения политиков, которые выпадают из мейнстрима. Так он прокомментировал планы ЕС ввести санкции против вице-премьера Сербии Александара Вулина, передает ТАСС.

    Ранее Брюссель оказал давление на президента Сербии Александра Вучича и потребовал исключить вице-премьера Александра Вулина из нового правительства.

    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда

    Парламент Эстонии разрешил военным топить суда, угрожающие инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры, сообщает агентство Франс Пресс.

    По данным агентства, парламент Эстонии принял законопроект, который разрешает военным и ВМС страны применять силу против любых судов, подозреваемых в намерении нанести ущерб эстонским объектам инфраструктуры. В случае крайней необходимости такие суда могут быть потоплены, передает РИА «Новости».

    Законопроект был одобрен эстонским парламентом в среду и направлен на укрепление безопасности страны на море. Чтобы законопроект вступил в силу, его должна подписать президент Эстонии и он должен быть официально обнародован.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти не опровергли сообщения о непричастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он добавил, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море.

    Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к повреждениям кабелей направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

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    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    9 апреля 2025, 21:04 • Новости дня
    ЕС заявил о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Каллас заявила о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнула, что основное препятствие для поставки 2 млн снарядов Украине в 2025 году – это нехватка средств, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент Евросоюз обеспечил только 50% от необходимого финансирования.

    «Главное препятствие – деньги, конечно», – заявила Каллас, отвечая на вопрос журналистов. «Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо еще», – добавила она.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС и отсутствия поддержки ключевых игроков.

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    9 апреля 2025, 17:46 • Новости дня
    Премьер Сербии назвал условие, которое Белград не выполнит ради вступления в ЕС

    Сербский премьер Вулин заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербская сторона никогда не станет вступать в войну с российской ради членства в Европейском союзе, заявил премьер Сербии Александр Вулин.

    «Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией – и мы не выполним это условие», – цитирует Вулина ТАСС.

    Он добавил, что последние 20 лет Белград выполнял каждое требование Евросоюза, но потом ему заявили, что Украина и Молдавия станут полноправными членами ЕС, хотя эти страны не выполнили ни одного условия.

    Также он заявлял, что в Брюсселе разрабатывается проект по свержению президента Сербии Александра Вучича.

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    9 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    ЕС запросил 2,1 млрд евро прибыли от активов России для Украины

    Еврокомиссия запросила 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия запросила дополнительные 2,1 млрд евро прибыли от замороженных в центральных депозитариях активов России для поддержки Украины, что станет вторым подобным переводом после первого транша в июле 2024 года.

    Евросоюз запросил еще 2,1 млрд евро прибыли от замороженных российских активов, передает ТАСС. Еврокомиссия отметила, что средства поступят от прибыли, полученной с иммобилизованных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг.

    Это станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Полученные средства охватывают доходы, накопленные во второй половине 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предоставила Украине 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», который должен быть погашен доходами от замороженных российских активов в ЕС.

    Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

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    9 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Вице-премьер Сербии обвинил Брюссель в планах свержения Вучича
    Вице-премьер Сербии обвинил Брюссель в планах свержения Вучича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил о проекте Брюсселя по свержению президента страны Александра Вучича.

    Он отметил, что этот проект осуществляется при активной поддержке западных спецслужб, передает ТАСС.

    Вулин подчеркнул, что попытка свержения его правительства на улицах Белграда – это не просто протест недовольных граждан, а осознанная политическая акция, направленная на смену власти в Сербии. «Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда – это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича», – заявил Вулин.

    Он также указал, что целью этой операции является приведение к власти правительства, которое будет разделять ценности Европейского союза и согласится с его политикой, включая признание независимости Косова, отказ от поддержки Республики Сербской и введение санкций против России.

    В марте в Сербии вспыхнули протесты, в ходе которых в Белграде уничтожили более 100 тракторов. Отмечалось, что пострадали 56 человек и задержаны 22 участника.

    Вучич после протестов в столице страны заявил, что в Сербии не получится устроить «цветную революцию» по примеру украинского Майдана. Он также заявлял о попытках сделать Сербию марионеткой.

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    9 апреля 2025, 19:57 • Новости дня
    ЕС утвердил контрмеры против пошлин США на алюминий и сталь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянные представители стран ЕС одобрили ответные меры против США за введение пошлин на европейский алюминий и сталь.

    Новый набор пошлин вступит в силу 15 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

    Согласно информации СМИ, контрмеры ЕС вводят тарифы в размере от 10 до 25 процентов на американские сельхозпродукты, древесину и мотоциклы. Эти меры могут затронуть экспорт США в страны ЕС на сумму в 21 млрд евро. Изначально предлагалось ввести пошлины на одежду, яхты, фруктовые соки и орехи. После протестов Франции и Италии из списка был исключен бурбон из-за опасений введения Вашингтоном 200-процентных пошлин на вино, просекко и шампанское.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщал, что первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая.

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    10 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Каллас: Страны ЕС против использования российских активов для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны Европейского союза выразили категорическое несогласие с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, заявила телекомпании ERR верховный представитель ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, некоторые страны ЕС выступают категорически против использования замороженных на Западе российских активов для нужд Украины, передает ТАСС.

    Каллас отметила, что обсуждение этого вопроса ведется с участием всех 27 стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что существует ряд рисков, которые необходимо минимизировать перед принятием решения о судьбе российских активов.

    Глава евродипломатии не стала называть конкретные государства, выступающие против этого предложения.

    Ранее Брюссель пообещал Киеву 9 млрд евро на восстановление.

    Издание Bloomberg сообщало, что Британия и Европейский союз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. Европейский союз обсуждает возможность изъятия этих активов для восстановления Украины после конфликта.

    Ряд стран ЕС, включая Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Германия назвала сумму замороженных российских активов.

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    10 апреля 2025, 02:54 • Новости дня
    Сербия отказалась запрещать российские СМИ

    Вице-премьер Сербии Вулин заявил об отказе блокировать российские СМИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия не планирует запрет на вещание российских СМИ, несмотря на давление со стороны Евросоюза, что подтвердил вице-премьер страны Александар Вулин.

    Белград, как сообщает ТАСС, не будет блокировать российские СМИ, невзирая на давление, о чем заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин. Он отметил, что в стране свободно доступны все европейские, российские, китайские, украинские и белорусские каналы, и подчеркнул, что никто не собирается конфисковывать имущество.

    Вулин критиковал ЕС за запрет репортажей, которые не соответствуют официальной точке зрения Брюсселя, а также за блокировку каналов, финансируемых Россией, и конфискацию имущества. В то время как Сербию обвиняют в диктатуре за нежелание следовать примеру ЕС.

    Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность включения Вулина в санкционный список после его речи в Европарламенте, где он выразил недовольство политикой Брюсселя и его отношением к Москве. Вулин подчеркнул, что Сербия не вступит в войну с Россией ради членства в ЕС, указав на двойные стандарты союза.

    Он также указал на проект, задуманный Брюсселем, по свержению президента Сербии Александра Вучича с использованием западных спецслужб. Вулин выразил убеждение, что санкции против России не будут введены, поскольку конфликт мог быть предотвращен в случае соблюдения Минских соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций приостановил вещание восьми российских СМИ в Европе, включая агентство News Front и телеканал «Звезда». Российский Союз журналистов заявил о протесте против этих рестрикций, запрещающих трансляцию и вводящих ограничения для журналистов и медиаменеджеров. Французский медиарегулятор Arcom также запретил вещание 5 канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

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    10 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Frontex пригрозил Греции прекращением финансирования

    Tекст: Александра Юдина

    Европейское агентство Frontex угрожает прекратить финансирование Греции из-за расследований 12 дел о нарушении прав мигрантов на границе, большинство из которых связано с принудительной высылкой, пишет Politico.

    По данным издания, Frontex пригрозил Греции прекращением финансирования в связи с расследованием 12 дел о нарушениях прав мигрантов, передает РИА «Новости».

    Эти дела касаются предполагаемых неправомерных действий греческих миграционных служб, связанных с принудительной высылкой мигрантов с сухопутных и морских границ страны. Такие действия противоречат Конвенции ООН о статусе беженцев и международному праву.

    Греческое правительство отвергло обвинения, заявив о своей приверженности международным стандартам в области прав человека и защите прав мигрантов.

    Власти подчеркнули, что все действия на границе осуществляются в рамках закона, и пообещали сотрудничать с Frontex для разрешения ситуации.

    Евросоюз оказывает значительную поддержку странам, находящимся на внешних границах блока, в том числе через агентства, такие как Frontex.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские интернет-пользователи проявили рекордный уровень неприязни к украинцам за последние три года. По данным исследовательского центра Res Futura, в марте число критических публикаций о беженцах из республики, а также о властях в Киеве достигло 325 миллионов.

    Кроме того, консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем разработал план по ужесточению миграционной политики, который уже обсуждается с соседними странами Германии.

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    10 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Генсек СНГ предсказал рост эскалации в Евразии из-за Трампа

    Генсек СНГ Лебедев: Непредсказуемость Трампа угрожает эскалацией в Евразии

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» выразил обеспокоенность непредсказуемостью политики Дональда Трампа, которая может привести к эскалации в Евразийском регионе.

    Лебедев выразил беспокойство по поводу стиля переговоров команды президента США, передает ТАСС.

    Он отметил, что резкость и непредсказуемость американской дипломатии могут спровоцировать более масштабный виток эскалации в нестабильных точках Евразии.

    Лебедев добавил, что в условиях неопределенности важно сохранять бдительность и координироваться с союзниками для подготовки к любым вероятным сценариям.

    При этом он также высказал осторожный оптимизм по поводу усилий Трампа по возобновлению диалога по безопасности с Россией и Китаем.

    По словам Лебедева, контакты Трампа с руководством России и КНР демонстрируют готовность США искать компромиссные решения, что может способствовать восстановлению доверия.

    Однако, как отметил генсек, на фоне внутриполитической борьбы в США и политической поляризации контуры внешнеполитической стратегии Трампа пока не ясны.

    Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на источники в американской и европейской администрациях, сообщила о возможном выводе до 10 тыс. американских военных из региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские союзники все же обеспокоились по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.

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    10 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о «заморозке» тарифов против США на 90 дней

    Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о «заморозке» тарифов против США на 90 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжит разработку новых тарифов против США, но «замораживает» их на 90 дней, чтобы договориться с Белым домом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

    В соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России) Урсула фон дер Ляйен написала, что ЕС решил дать шанс переговорам с США после решения американского президента «заморозить» тарифы на 90 дней, передает ТАСС.

    По ее словам, в ЕС продолжат работу над ответными мерами на пошлины США, но решили пока их «заморозить» на 90 дней. Фон дер Ляйен подчеркнула, что в случае неудачных переговоров ЕС введет ответные тарифы.

    Ранее Трампа заподозрили в манипуляциях рынком после приостановки торговых тарифов на 90 дней.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу.

    После того как Трамп объявил о паузе на действие тарифов для 75 стран, акции на биржах резко рванули вверх.

    США заявили о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщал, что первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая.

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    10 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Кремль: Евросоюз уходит от демократии борьбой с инакомыслием

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз борьбой с инакомыслием уходит от демократии, которыми поучает Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Евросоюз своей борьбой с неугодными политиками уходит от собственных стандартов демократии, которыми ранее поучал Россию, передает ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что европейцы с легкостью «выходят за рамки» тех стандартов, которые навязывают другим.

    «Здесь зрелище достаточно печальное», – подчеркнул Песков.

    Ранее представитель Кремля отметил, что тенденция на политические гонения в европейских странах против политиков, которые высказывают инакомыслие, проявляется все больше, у России это вызывает сожаление.

    Напомним, Брюссель оказал давление на президента Сербии Александра Вучича и потребовал исключить вице-премьера Александра Вулина из нового правительства.

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    США берут на испуг восточный фланг НАТО

    В ЕС опасаются вывода американского контингента из Европы. Белый дом намерен не только сократить собственные войска в Старом Свете на 10 тыс. человек, но и покинуть Жешув – базу, ставшую главным центром военной помощи Украине. Эксперты отмечают, что Дональд Трамп начинает масштабный процесс переосмысления сотрудничества в сфере безопасности с Брюсселем. Как это отразится на восточном фланге НАТО? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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