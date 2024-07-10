Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО

Tекст: Антон Антонов

«Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».