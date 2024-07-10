Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.23 комментария
Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».
«Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».
Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.
Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.
Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».