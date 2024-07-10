  • Новость часаСтолтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Способ выйти из конфликта на Украине подсказал маляр из Германии
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Глава Рособрнадзора объяснил, почему школьники не одобрят замену ЕГЭ на обычные экзамены
    Грузия припомнила Евросоюзу спасение его военной миссии в ЦАР
    Дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    В Татарстане решили ввести «халяльный кешбэк»
    Госдума одобрила законопроект о прогрессивном НДФЛ
    Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Если спасать семью, то радикально

    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    23 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    12 комментариев
    10 июля 2024, 01:25 • Новости дня

    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО

    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    «Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

    Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».

    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

    Коментарии (25)
    9 июля 2024, 16:51 • Новости дня
    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ

    ВС России поразили командный состав ВСУ на совещании

    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по месту проведения служебного совещания командного состава украинских вооруженных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовились бить по Крыму, а также по месту проведения совещания командиров ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и до 35 обслуживающих их иностранных специалистов.

    Ранее Минобороны обнародовало видео с поражением двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов HIMARS.

    Коментарии (19)
    9 июля 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    @ Armed Forces of Ukraine/Cover Images/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS опубликовало Минобороны.

    На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.

    «В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.

    Коментарии (11)
    9 июля 2024, 08:22 • Новости дня
    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Рогов: Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Линия обороны украинских войск на Ореховском направлении Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных ударов российской фронтовой авиации и артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, российские военные продолжают наступление на Ореховском направлении, планомерно освобождая территории Запорожской области от контроля киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», – отметил Рогов.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

    Коментарии (17)
    9 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

    Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Коментарии (33)
    9 июля 2024, 11:06 • Новости дня
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона категорически отвергает обвинения в якобы ударе по киевской больнице, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что эти цели «так или иначе» имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.

    Представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». Ведомство указывало, что речь идет о падении ракеты, запущенной из украинского ЗРК.

    В понедельник Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в украинской столице сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.

    Коментарии (34)
    9 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракета норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS стала причиной разрушений в киевской детской больнице «Охмадет», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ракета украинской системы противовоздушной обороны сбилась с курса и попала в строение больницы, это подтверждено в том числе многочисленными свидетелями, заявила Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    Она подчеркнула, что целью ударов ВС России были военные заводы «Артем», «Антонов», конструкторское бюро «Луч», предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, завод тяжелого машиностроения в Краматорске.

    Завод «Артем» находится по соседству с пострадавшей клиникой, а в шаговой доступности от нее находится комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ. Украинская сторона, подчеркнула дипломат, намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь жителями, как «живым щитом».

    «Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их в цеха по сбору и ремонту военной техники», – подчеркнула она.

    Сами военнослужащие ВСУ прикрываются гражданскими объектами и даже мирными жителями. Широко распространена практика подцепления к пассажирским ж/д составам вагонов с боевой техникой и военнослужащими.

    Это все грубо нарушает международное гуманитарное право, запрещающее задействование гражданских объектов в военных целях.

    Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Коментарии (75)
    9 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН

    Постпредство: Украину на заседание Совбеза ООН пустили по просьбе США

    Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости», пытаясь не обращаться к России, сообщила советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова.

    По ее словам, единственное, что было указано в письме – это требование допустить Украину до заседания.

    «Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» – только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    При этом, по ее словам, все европейцы, выславшие запросы на заседание, прислали нормальные письма «по форме».

    «Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои «понятия», мы как председательство не могли. Сказали - мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено», – написала Соколова.


    Однако изменить свое провокационное поведение украинская делегация не захотела и в итоге за украинцев пришлось просить американцам.

    «Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ. Совет, как известно, сам решает, кого приглашать», – пояснила дипломат.

    «Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета – недопустимы. Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», – подчеркнула она.


    Коментарии (16)
    9 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    По его словам, была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и другие элементы конструкции, передает РИА «Новости».

    «Это позволит получить объективную информацию о траектории полета ракет, системах противодействия ПВО», – отметил инженер.

    Также ведется детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей ракеты.

    По мнению специалиста, эти работы необходимы для их обезвреживания и последующей транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.

    Ранее российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow.

    Коментарии (0)
    9 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
    Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Яснобродовка в ДНР, сообщило Минобороны России во вторник.

    Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ у Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также подразделения «Центра» отразили пять контратак украинских штурмовиков 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли более 420 человек, боевую бронированную машину, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Коментарии (24)
    9 июля 2024, 12:00 • Новости дня
    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист Дудаков: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    График саммита выходит за пределы привычного распорядка дня Байдена. Поэтому стоит ожидать от американского лидера новых ляпов. Другое дело, что встреча в целом станет очередным сборищем «хромых уток», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сочли, что саммит НАТО в Вашингтоне станет решающим испытанием пригодности Джо Байдена для второго президентского срока.

    «С одной стороны, Байден на этом саммите НАТО будет находиться в выгодном для себя положении. Встреча проходит в Вашингтоне, соответственно, ему не придется куда-то лететь и тратить на это силы», – рассуждает американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что во второй половине дня запланирован ряд мероприятий, среди которых званый ужин, намеченный на девять-десять вечера. А это выходит за рамки типичного распорядка жизни Байдена. Судя по тому, что мы знаем, он находится в неплохой форме часов до четырех пополудни, а далее ему становится тяжело», – добавляет аналитик.

    На этом фоне эксперт ожидает в вечернее время «каких-то ляпов и проявления старческих проблем Байдена». «Что касается самого саммита, то его основная проблема в том, что это сборище «хромых уток», – считает собеседник.

    «В Вашингтон приедут Макрон, который лишился большинства в парламенте, Шольц, рискующий проиграть предстоящие выборы, Трюдо в аналогичной ситуации. Да и для самого Байдена этот саммит НАТО может оказаться последним», – перечислил спикер.

    Он также указал на целый комплекс проблем, с которыми сейчас сталкивается альянс: это и невозможность согласовать новые транши для Киева, и противоречия вокруг вступления Украины в НАТО, и проблемы с тем, что не все участники блока нарастили военные расходы до 2% ВВП. «Думаю, что этот саммит будет провальным», – заключил Дудаков.

    Напомним, во вторник стартует трехдневный саммит НАТО, он пройдет в Вашингтоне. Между тем, как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе. «Вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока», – подчеркивает издание.

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – съезд блока был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «еще до официального начала саммита его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    В свою очередь Financial Times напоминает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «не сможет нас переждать», и добавляет: «Но за этими словами скрываются некоторые из самых крупных зверей альянса, которые находятся в плачевном состоянии».

    FT указывает на провал блока президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах в стране, риски вокруг канцлера Германии Олафа Шольца и самого Джо Байдена, который «возможно, находится в худшем состоянии из всех».

    Коментарии (8)
    9 июля 2024, 10:17 • Новости дня
    Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
    Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший с начала июля с так называемой миротворческой миссией в Киеве, Москве и Пекине, написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором проинформировал о своих встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и подробно изложил позицию Кремля, сообщило «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ).

    Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который Орбан посетил после визита в Москву, документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов Евросоюза.

    Как следует из письма Орбана, в Кремле уверены, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил». По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40–50 тыс. человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.

    Как пишет Орбан, Путин был удивлен тем, что Зеленский отверг временное прекращение огня. В то же время Москва, по его утверждению, готова «рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил».

    Как пишет издание, Путин по-прежнему считает актуальными «Стамбульские соглашения» 2022 года. В частности, президент России якобы ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий «международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине».

    Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, – так называемый Китайско-бразильский мирный план (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса), который «находится на рассмотрении российской стороны», указывает Орбан.

    Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот войну на Украине, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», – сообщил Орбан.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира».

    Коментарии (13)
    9 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост Аллы Пугачевой «Бог терпелив, но всему есть предел» в соцсетях.

    Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».

    Коментарии (12)
    9 июля 2024, 02:45 • Новости дня
    Власти национализировали самые крупные активы украинских олигархов в Крыму

    Tекст: Максим Попов

    Самые крупные крымские активы, ранее принадлежавшие украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    При этом, по словам Константинова, власти республики продолжают работать с обращениями граждан и решениями антитеррористической комиссии. «Когда комиссия примет соответствующее решение по новым объектам, мы его озвучим», – приводит РИА «Новости» слова главы парламента.

    До этого Константинов сообщил, что от продажи национализированных активов украинских олигархов в бюджет республики поступило более 2,1 млрд рублей.


    Коментарии (2)
    9 июля 2024, 06:34 • Новости дня
    В результате атак БПЛА в Белгородской области погибли четыре человека

    В результате атак БПЛА в Белгородской области погибли четыре человека за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В результате атак ВСУ в Белгородской области за минувшие сутки погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Прошедшие сутки были очень тяжелыми. К сожалению, погибли четыре мирных жителя, 20 человек получили ранения. 17 из них остаются в больницах, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на вторник дроны атаковали населенные пункты Белгородской области.


    Коментарии (7)
    Главное
    Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО
    Подача электричества в российских регионах восстановлена после сбоев из-за жары
    Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти
    Задержанного в Болгарии главу движения «Русофилы» отпустили под залог
    Суд в Дагестане вновь арестовал экс-главу Сергокалинского района
    Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
    Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур

    Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций

    Российскую платежную систему предлагается объединить с платежными системами стран БРИКС. За пример можно взять опыт объединения российской системы «Мир» с иранской Shetab, считает Тегеран. Подобные проекты уже обсуждаются с Турцией и Индией, важнейшими торговыми партнерами России. А если еще и Китай пойдет на объединение с российской платежной системой, то это будет сильный удар для США. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет Индии найти место среди великих держав

    В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами

    «Россия специально ударила по детской больнице в Киеве» – так украинские и западные СМИ описывают инцидент с комплексом зданий «Охмадет». Однако, как считают аналитики, в реальности детская больница получила повреждения в результате действий украинской ПВО. Какие признаки указывают на вину ВСУ в этом инциденте? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей

    9 июля открывается саммит НАТО, и именно в его рамках, как заявляется, Болгария предложит «посредничество в мирных переговорах по Украине». Эта идея звучит не только неожиданно, но и нелепо, учитывая текущие отношения между Москвой и Софией. Почему же болгарское руководство публично озвучивает подобные планы? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

      23 комментария
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

      4 комментария
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............