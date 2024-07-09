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Заявление о «необратимости» вступления Украины в НАТО оказалось «символическим»
Washington Post указала на «символическое значение» заявления НАТО о «необратимости» вступления Украины в альянс
Формулировка о «необратимости» вступления Украины в НАТО в проекте декларации по саммиту альянса появилась в результате переговоров Андрея Ермака, который возглавляет офис Владимира Зеленского, и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщила Washington Post.
Как сообщал CNN, в проекте декларации вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Washington Post пояснила, что подобная формулировка не отражает «постоянные сомнения» президента США Джо Байдена по данному вопросу, передает РИА «Новости».
По словам американских чиновников, Байден демонстрировал «большое сопротивление» утверждениям о «необратимости» данного события. Он неоднократно подчеркивал, что Киев должен добиться прогресса в борьбе с коррупцией. Байден указывал, что достаточно заявления о «мосте в НАТО» для Украины.
Washington Post отмечает, что некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что слово «необратимый» используется в основном в «символическом значении».
Напомним, советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявлял, что киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.