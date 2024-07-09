Washington Post указала на «символическое значение» заявления НАТО о «необратимости» вступления Украины в альянс

Tекст: Антон Антонов

Как сообщал CNN, в проекте декларации вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Washington Post пояснила, что подобная формулировка не отражает «постоянные сомнения» президента США Джо Байдена по данному вопросу, передает РИА «Новости».

По словам американских чиновников, Байден демонстрировал «большое сопротивление» утверждениям о «необратимости» данного события. Он неоднократно подчеркивал, что Киев должен добиться прогресса в борьбе с коррупцией. Байден указывал, что достаточно заявления о «мосте в НАТО» для Украины.

Washington Post отмечает, что некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что слово «необратимый» используется в основном в «символическом значении».

Напомним, советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявлял, что киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.